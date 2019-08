Dziękujemy Wam za niełatwą służbę

Drodzy Żołnierze i Pracownicy Wojska!

Święto Wojska Polskiego to czas radosny. Wyrażamy naszą dumę z dziedzictwa polskiego oręża i jego współczesnego oblicza. Dziękujemy Wam – na co dzień strzegącym naszych granic i naszego bezpieczeństwa – za całą niełatwą służbę. Jesteśmy wdzięczni za Wasz profesjonalizm, dążenie do doskonałości i gotowość do działania dla dobra wspólnego.

Jak przed niemal stu laty triumf polskiego żołnierza ocalił nasz kraj, tak i dzisiaj wojsko jest jednym z gwarantów naszej państwowości. Dzięki stabilności i bezpieczeństwu – zapewnianym przez Was i dzięki wsparciu sojuszników – możemy wspólnie rozwijać Polskę. My, Polacy, potrzebujemy silnego Wojska Polskiego. Dlatego też zwiększamy jego liczebność, modernizujemy wyposażenie, wzmacniamy potencjał bojowy i aktywnie działamy w NATO. Wszystko po to, by polskie rodziny mogły spokojnie myśleć o przyszłości.

Z okazji Waszego święta, w imieniu swoim i całej Rady Ministrów pragnę życzyć Wam satysfakcji z odgrywania ważnej dla społeczeństwa roli, spełnienia ambicji i osiągania sukcesów. Pełniąc służbę – w Polsce i wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes narodowy – bądźcie pewni, że rodacy Was doceniają i podziwiają.