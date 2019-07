Pamięć jest w nas!

Żołnierze plutonu inżynieryjnego VI zmiany PKW Irak w sposób szczególny uczcili pamięć poległego kolegi.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego najlepiej uświadamiają nam jak ważna jest pamięć o historii i tradycji. Polscy żołnierze VI zmiany PKW Irak w sposób szczególny uczcili zbliżającą się 8. rocznicę śmierci śp. sierż. Szymona Sitarczuka, który odszedł zbyt wcześnie, pełniąc służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistan, nadając nazwę miejscu w którym stacjonują "Polish Camp >SITAR<". Podczas uroczystej zbiórki obecny był dowódca VI zmiany PKW Irak płk Mariusz Janikowski. Po krótkim wstępie i przypomnieniu sylwetki, dokonań oraz zasług śp. sierż. Szymona Sitarczuka przez dowódcę plutonu inżynieryjnego kpt. Pawła Szumskiego wszyscy zebrani żołnierze oddali hołd poległemu żołnierzowi minutą ciszy.



Śp. sierżant Szymon Sitarczuk od 2004 r. służył w 1. Brzeskim Pułku Saperów. Najpierw jako żołnierz służby zasadniczej, a od września 2005r. w służbie zawodowej na stanowiskach: saper, kierowca i zwiadowca. Śp. sierżant Szymon Sitarczuk to pierwszy polski żołnierz przedstawiony do wyróżnienia „Hero of the Battle”. Misja w Afganistanie była jego drugą misją. Wcześniej służył podczas IV zmiany PKW Afganistan. Był kawalerem, miał 28 lat. Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.

Cześć Jego Pamięci!

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza