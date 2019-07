BohaterON po raz czwarty. Pamiętaj o powstańcach!

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia zapoczątkowały w 2016 roku projekt BohaterOn pod hasłem Pamięć-Edukacja-Pomoc. Od 1 sierpnia będzie można wysyłać kartki z podziękowaniami do powstańców warszawskich. Kampania BohaterOn – włącz historię trwa dokładnie 63 dni, tyle ile trwały walki na ulicach Warszawy latem 1944 roku. Można wysyłać kartki on-line (będą one dostępne na stronie www.bohateron.pl ). Wszystkie e-kartki zostaną wydrukowane i w takiej formie trafią do bohaterów. Ich nadawcy będą musieli ograniczyć się do 25 słów. To nawiązanie do rygorów, jakie obowiązywały tych, którzy korzystali z poczty w czasie Powstania Warszawskiego . Roznoszona przez harcerzy korespondencja nie mogła być dłuższa niż 25 wyrazów. – Jeśli ktoś będzie chciał napisać więcej, może wysłać list. Do czego zachęcamy gorąco – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. Kartki można wysłać wybierając konkretnego powstańca – ich sylwetki są opisane na stronie internetowej www.BohaterOn.pl Organizatorzy namawiają także, by wysyłać kartki własnoręcznie wykonane. Warto podać swój adres lub numer telefonu – powstańcy starają się osobiście podziękować za okazaną pamięć i życzliwość. – Niekiedy nie starcza sił na odpisywanie, znacznie łatwiej jest oddzwonić – przyznaje Hanna Stadnik, ps. Hanka, która była sanitariuszką podczas powstania. Listy należy kierować pod adres Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław.

Po raz pierwszy w historii kampanii została ustanowiona nagroda BohaterOn. Złote, srebrne i brązowe statuetki będą przyznawane tym, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w sposób nieszablonowy i interesujący przekazują wiedzę na temat polskiej historii XX wieku, a tym samym zachęcają do głębszego poznawania naszych dziejów. Organizatorzy zdecydowali się na ustanowienie sześciu kategorii nagrody: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non-profit i dziennikarz. Kandydatów do tego wyróżnienia może zgłosić każdy, kto wypełni formularz dostępny na stronie kampanii oraz prześle go wraz ze zgodą kandydata na adres nagroda@bohateron.pl Jest na to czas od 1 sierpnia do 30. Później z grona zgłoszonych Kapituła Nagrody wybierze kandydatów do nagrody. Od 1 września do 2 października internauci będą mogli zagłosować na poszczególnych kandydatów. Laureaci otrzymają statuetki BohaterOn podczas specjalnej gali. W gronie kapituły znaleźli się m.in. Hanna Stadnik „Hanka”, Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury, Jarosław Szarek, prezes IPN, prof. Wojciech Roszkowski oraz aktorzy którzy są ambasadorami BohaterOn. To znani z popularnego serialu „Czas honoru”: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Maciej Zakościelny, Antoni Pawlicki i Maciej Musiał. – Powstanie to jedno z tych wydarzeń, które ukształtowało nasz naród. Dlatego jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w tej kampanii – mówił Antoni Pawlicki podczas spotkania organizatorów akcji z powstańcami i mediami. – Powstańcy sprawili, że jesteśmy wolni, że jesteśmy niepokorni, że nikt nie narzuca nam, co mamy robić i myśleć. Dziękujemy Wam, że obroniliście Warszawę – podkreślał.

Kampanii BohaterOn mają towarzyszyć spoty przedstawiające jej cel i ideę. Dziś, na spotkaniu z mediami, odbyła się ich premiera. W dwóch krótkich filmach występują powstańcy i aktorzy. Spoty będą wyświetlane m.in. w mediach, komunikacji miejskiej, pociągach czy samolotach PLL LOT.

Partnerami strategicznymi projektu są PKN Orlen i NBP, natomiast partnerami Muzeum Powstania Warszawskiego, IPN, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy, PPL LOT, POLREGIO, PGE, Platige Image, Polskie Radio i Telewizja Polska.