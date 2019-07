Wielkie święto kawalerii!!!

Pokazy ujeżdżania, ale też władania lancą i szablą, możliwość obejrzenia historycznego sprzętu, jakim dysponowali kawalerzyści, oraz współczesnych wojskowych pojazdów – to część atrakcji, które przygotowują na weekend organizatorzy V Święta Strzelca Konnego w Hrubieszowie. Miłośnicy historii zaprezentują też, jak przebiegało przedwojenne święto 2 Pułku Strzelców Konnych.

Ich historia zaczęła się we Francji, gdzie jesienią 1918 roku sformowano 1 Pułk Szwoleżerów. Wiosną następnego roku kawalerzyści przybyli do Polski wraz z Błękitną Armią, po czym niemal od razu wyruszyli na wojnę z bolszewikami. W 1920 roku, po zwycięskiej kampanii, zostali skierowani do Hrubieszowa. Tu jednostka została przemianowana na 2 Pułk Strzelców Konnych. – Święto 2 Pułku Strzelców Konnych zostało wyznaczone na 14 lipca, na pamiątkę dnia, w którym w roku 1917 utworzono jednostki kawalerii w Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Dlatego też Święto Strzelca Konnego organizujemy zawsze w połowie lipca – wyjaśnia Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości, która współorganizuje hrubieszowskie święto.

Święto Strzelca Konnego potrwa dwa dni (13–14.07.2019). Na pierwszy dzień zaplanowano m.in. pokazy ujeżdżania i jazdy terenowej. Odbędą się one na błoniach nad Huczwą – to miejsce historyczne, ponieważ właśnie tu w 1934 roku zostały zorganizowane Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego, czyli słynne Militari. – Przedwojenne Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego każdego roku były rozgrywane w innym garnizonie. W 1934 roku odbyły się właśnie w Hrubieszowie, dokładnie na tych samych terenach, na których teraz spotykają się miłośnicy kawalerii z całej Polski – mówi Kamil Ciesielczuk, dowódca oddziału 2 Pułku Strzelców Konnych i jeden ze współorganizatorów Święta Strzelca Konnego. Oprócz tego, w sobotę na strzelnicy 2 Pułku Rozpoznawczego można będzie obejrzeć pokazy strzelania z broni krótkiej i rekonstrukcję obchodów przedwojennego święta pułkowego. – Pamięć żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych zostanie uczczona w Apelu Poległych na terenie koszar 2 Pułku Rozpoznawczego. Poprzedzi go msza św. z ceremoniałem kawaleryjskim odprawiona w kościele garnizonowym o godz. 19 – precyzuje Maciej Szymczak.