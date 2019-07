Na wakacje w moro

Plecaki i buty

Asortyment e-sklepu to około 100 artykułów, m.in. części umundurowania oraz drobny sprzęt, którego kupienie nie wymaga koncesji na posiadanie wojskowego wyposażenia. – W ofercie mamy wiele przedmiotów, które mogą się przydać między innymi podczas letniego wypoczynku. Na przykład osobom planującym górskie wycieczki proponujemy dobre buty i wygodny plecak, czyli to, co najważniejsze podczas takich wypraw – zauważa Małgorzata Weber, rzecznik prasowy AMW.

Dodaje, że większość rzeczy nie była używana, tylko przez lata leżała w wojskowych magazynach. – Z kolei przedmioty, które były użytkowane wciąż są w dobrym stanie i z powodzeniem mogą służyć kolejnym osobom – zapewnia rzecznik.

Co można zdobyć w sklepie AMW? Warto pokusić się chociażby o wytrzymały zasobnik desantowca (pojemności około 60 litrów). Ma same zalety – metalowy stelaż, regulowane szelki oraz klapę z plastikowymi klamrami. Plecak wyposażony jest w linę o długości 20 metrów zakończoną karabińczykiem. Cena – 120 zł. Taniej, bo za 39 zł, można kupić zasobnik żołnierski (wzór 89) w kamuflażu „Puma”. To plecak jednokomorowy z regulowanymi szelkami, klapą oraz kominem, który po rozłożeniu pozwala zwiększyć pojemność. Zasobnik jest od spodu wykończony materiałem odpornym na wodę i uszkodzenia mechaniczne.

Przedstawiciele AMW zachęcają też do kupna „skórzanych butów specjalnych” za 170 zł, które „zdadzą egzamin w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych”. Wnętrze butów wykończone jest specjalną membraną, która przepuszcza powietrze i jest wodoodporna. Dodatkowo obuwie ma wyprodukowaną przez włoską firmę Vibram grubą podeszwę o wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie.

Amatorom pieszych wędrówek przydadzą się nie tylko dobre buty, ale także peleryna-namiot, czyli popularna „pałatka”, która doskonale ochroni przed deszczem i wiatrem. A jeśli ktoś kupi dwie wraz z elementami stelaża (tzw. omasztowanie), będzie mógł zbudować dwuosobowy namiot (zestaw kosztujący 35 zł składa się z jednej peleryny i dwóch kompletów omasztowania).

W ofercie e-sklepu znaleźć też można łopatkę piechoty, czyli tzw. saperkę. Sprawdzi się na biwakach czy podczas survivalu, koszt 39 zł.

Przygotuj się na nocleg w lesie

Za niewielkie pieniądze można stać się także właścicielem terenowej zastawy. Manierka – nieodzowny element ekwipunku podczas wojaży – kosztuje 10 zł. Aluminiowe naczynie ma pojemność ok. 750 ml oraz praktyczną zakrętkę na łańcuszku. Warto też zaopatrzyć się w aluminiową menażkę za 39 zł, zapakowaną w stylowy woreczek o wzorze moro.

Fanom noclegów pod chmurką może przydać się też podręczne oświetlenie. W tym przypadku Agencja proponuje lampy olejno-naftowe z knotem, wykonane z malowanego metalu ze szklanym kloszem (31 zł) lub małe, podręczne latarki sygnalizacyjne za 8 zł. Bez względu na miejsce wypoczynku, urlopowiczom może się przydać chroniąca przed słońcem chusta na głowę za 5 zł (do wyboru trzy kolory).

Za zakupy w e-sklepie AMW zapłacić można tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy, kartą lub poprzez system BLIK. Zamówiony towar jest dostarczany do paczkomatu (do wagi 20 kg) lub kurierem (do 30 kg). Formalnie termin dostawy wynosi do 14 dni, zwykle jednak zakupy docierają do właściciela w ciągu 2-3 dni od daty zaksięgowania płatności. Pełną ofertę sklepu znajdziemy na stronie: https://sklep.amw.com.pl. – Zachęcamy do zakupów, nasz asortyment jest unikatowy – mówi Małgorzata Weber.

Agencja Mienia Wojskowego to instytucja nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od ponad 20 lat zarządza nieruchomościami oraz uzbrojeniem i sprzętem, który wycofano już z armii oraz innych służb mundurowych. Środki uzyskane ze sprzedaży zbędnego sprzętu trafiają do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Od początku działalności AMW zebrano blisko 2 mld złotych.