Pięcioro żołnierzy medalistami II Europejskich Igrzysk

Wyścig decydujący o podziale medali znakomicie rozpoczął Holender. Na czwartym okrążeniu oderwał się rywalom i utrzymał prowadzenie do pierwszego punktowanego okrążenia, na którym drugie miejsce zajął Grek, trzecie Białorusin i czwarte Polak. Kilka sekund po zdobyciu pięciu punktów Holender dogonił peleton i zainkasował za to kolejne 20 oczek. Do ósmego finiszu sytuacja w czołowej trójce nie uległa zmianie. 20 okrążeń do końca wyścigu Grek zrównał się punktami z Polakiem. Staniszewski szybko jednak zareagował i na 16 okrążeń przed metą zainicjował ucieczkę. Do Polaka dołączyli Holender, Szwajcar, Portugalczyk i Belg Fabio van den Bossche. Na dziewiątym finiszu nasz kolarz zdobył punkt i odzyskał trzecią lokatę. Niespełna pół okrążenia później Polak wraz z czterem kolarzami dzięki ucieczce za dogonienie grupy zainkasował 20 oczek. A ponieważ do 100 okrążenia żaden z rywali, który mógł odebrać Staniszewskiemu brązowy medal nie otrzymał premii za udaną ucieczkę, Polak – niezależnie od wyników ostatniego finiszu – miał już pewny brąz. Złoto wywalczył Holender, który zgromadził 178 pkt., a srebro Szwajcar (zdobył 144 oczka). Staniszewski miał 126 pkt., czwarty Portugalczyk – 115, a piąty Grek – 107.

Przed Staniszewskim żołnierski medal na welodromie wywalczyły wraz z Karoliną Karasiewicz: mar. Katarzyna Pawłowska, mar. Justyna Kaczkowska i szer. rez. Nikol Płosaj. Polki zajęły trzecie miejsce w wyścigu drużynowym na 4 km. W małym finale nasze reprezentantki walczyły z gospodyniami igrzysk. Biało-czerwone uzyskały czas 4 min 25,906 s, zaś Białorusinki 4 min 29,062 s. Złoto wywalczyły Włoszki (w finale 4 km pokonały w 4 min 18,695 s), a srebro kolarki z Wielkiej Brytanii (4 min 21,173 s).

– Nasza drużyna pojechała na miarę swoich możliwości. Brytyjki i Włoszki są jeszcze za mocne, ale bardzo cieszę się z brązowego medalu i formy zawodniczek, które reprezentować będą Wojsko Polskie na październikowych wojskowych igrzyskach w Chinach – mówi st. chor. sztab. mar. Robert Rapsiewicz z gdyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego, trener-koordynator kolarskiej reprezentacji Wojska Polskiego. W Wuhan w wyścigu ze startu wspólnego ścigać się będą m.in. Pawłowska i Kaczkowska, które są wcielane do WZS przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Chorąży podkreślił również, że Kaczkowskiej, która w Mińsku zajęła też czwarte miejsce w scratchu na dystansie 40 okrążeń, bardzo niewiele brakowało do zdobycia drugiego brązowego medalu. Wspomniał także o starcie dwóch innych kolarzy. – Świetnie spisał się szer. rez. Szymon Krawczyk, który był czwarty w wyścigu na dochodzenie na 4 km. Natomiast brąz w wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego wywalczył Krzysztof Maksel. Ten kolarz zgłosił akces do odbycia w najbliższym czasie przeszkolenia wojskowego – dodaje trener.

Z medalem z Mińska wróciła również szer. Sandra Drabik, żołnierz terytorialnej służby wojskowej. Trzecie miejsce zajęła w kategorii 51 kg. Niestety, w półfinale drogę do walki o złoto zamknęła jej Buse Cakiroglu z Turcji, która pokonała ją 5:0. Drabik przed czterema laty na I Igrzyskach Europejskich w Baku wywalczyła srebrny medal. Natomiast w Mińsku poza zdobyciem brązu dała się zauważyć jako chorąży polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia imprezy.

II Igrzyska Europejskie rozegrano 21-30 czerwca. Brało w nich udział około 4 tys. zawodników z 50 krajów. Sportowcy rywalizowali w 23 dyscyplinach o 200 kompletów medali. Zwycięzcy w ośmiu dyscyplinach wywalczyli, oprócz złotych medali, przepustki na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Polskę w II Igrzyskach Europejskich reprezentowało 151 zawodniczek i zawodników. Biało-czerwoni w klasyfikacji medalowej zajęli 22 miejsce. Triumfowali Rosjanie (44 złote medale, 23 srebrne, 42 brązowe) przed Białorusinami (24 – 16 – 29) i Ukraińcami (16 – 17 – 18). Polacy zdobywali medale w sześciu dyscyplinach: boksie (1 – 0 – 2), kajakarstwie (1 – 0 – 3), skokach na trampolinie (1 – 0 – 0), zapasach (0 – 0 – 1), tenisie stołowym (0 – 0 -1) i kolarstwie torowym (0 – 1 – 3).

W kajakarstwie jeden z medali – brązowy – wywalczyła w konkurencji K4 na 500 m Helena Wiśniewska z Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz – laureatka naszego ostatniego plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego w kategorii „Nadzieja sportu wojskowego”.