Zmiana dowódcy Zespołu Lotniczego PKW Irak

27 czerwca w bazie Al. Jaber odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy Zespołu Lotniczego VI zmiany PKW Irak.

Dotychczasowy dowódca Zespołu Lotniczego mjr Waldemar Długosz w obecności dowódcy VI zmiany PKW Irak płk. Mariusza Janikowskiego przekazał dowodzenie mjr. Jarosławowi Jaworskiemu. Podczas uroczystości dowódca VI zmiany PKW Irak podziękował zdającemu obowiązki oraz żołnierzom opuszczającym rejon misji za profesjonalizm oraz wzorowo wykonywane zadania, natomiast nowemu dowódcy zespołu lotniczego oraz nowo przybyłym żołnierzom życzył wszystkiego najlepszego, jak najmniej problemów i przede wszystkim żołnierskiego szczęścia w czasie wykonywania zadań w ramach VI zmiany PKW Irak.

Na zakończenie uroczystości płk Mariusz Janikowski podziękował i pożegnał opuszczających rejon misji żołnierzy wręczając im wyróżnienia. - Dziękuję za wspólną służbę, każdy z Was włożył swoją cząstkę trudu w to, co do tej pory razem osiągnęliśmy, jednocześnie życzę Wam bezpiecznego powrotu do kraju i wszystkiego najlepszego.