Nowoczesne laboratorium na potrzeby marynarki

Gdyńska spółka jest jedną z nielicznych placówek naukowo-badawczych w Polsce, która dysponuje już laboratorium przystosowanym do badania kompatybilności elektromagnetycznej. Teraz spółka z Trójmiasta chce jeszcze bardziej zwiększyć swój potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie elektromagnetyczności i wybudować kolejne laboratorium. – To wyścig zbrojeń. Kto się nie rozwija, nie szuka nowych rozwiązań, ten się cofa – przyznaje jeden z młodych inżynierów pracujących w OBR CTM S.A.

To inwestycja o ogromnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. – Okręty bardziej widoczne elektromagnetycznie zdecydowanie łatwiej mogą zostać trafione torpedą lub wejść na minę morską. O tym trzeba myśleć już na etapie projektowania ich urządzeń i systemów okrętowych – mówi dr Hubert Jando, rzecznik prasowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. To właśnie w OBR CTM powstały urządzenia i systemy dla ORP „Kormorana” , który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min operujących obecnie na Bałtyku.

Kilkanaście milionów złotych zainwestuje spółka OBR CTM w budowę drugiego już laboratorium, w którym będzie sprawdzane m.in. to czy dane urządzenie nie emituje fal pozwalających torpedom łatwiej namierzyć okręt. Gdyńska placówka jest jedną z nielicznych w Polsce, która dysponuje pracownią przystosowaną do badania kompatybilności elektromagnetycznej.

Nowe laboratorium do badania kompatybilności elektromagnetycznej powstanie do 2021 roku. W planach jest wybudowanie dwóch nowych obiektów laboratoryjnych. – Jeden z budynków zostanie wykonany z materiałów nieferromagnetycznych, dzięki czemu będziemy mogli w niej lepiej badać sygnatury pól magnetycznych urządzeń i mechanizmów jednostek pływających – mówi rzecznik. To warte podkreślenia, bo w Polsce nie ma obecnie takiego, nieferromagnetycznego budynku badawczego, czyli zbudowanego z metali nie wytwarzających pól magnetycznych np. ze specjalnych odmian stali.

W obiektach znajdą się innowacyjne stanowiska badawcze m.in. strefa do badań odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy, laboratorium do badania odporności na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości, punkt do pomiaru pól magnetycznych wielkogabarytowych urządzeń i mechanizmów okrętowych oraz pracowania do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych.

Szacowana na kilkanaście milionów złotych inwestycja powstaje w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet). To część szerszego, unijnego programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”. – W ubiegłym roku konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Wrocławska, a w którym poza nami są jeszcze Politechnika Rzeszowska, Politechnika Białostocka oraz Wojskowa Akademia Techniczna, otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40 mln zł dofinansowania projektu budowy sieci laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej. Mają one powstać do 2021 roku – wyjaśnia dr Hubert Jando. Rzecznik prasowy OBR CTM S.A. podkreśla, że z tej kwoty gdyńska spółka otrzymała 10 mln zł dofinansowania, ale niezbędny będzie także wkład własny.

W laboratorium będą mogły badać swoje wyroby – pod kątem odporności i emisji elektromagnetycznej – wszystkie zakłady, które produkują urządzenia i systemy mające bezpośredni związek z przemysłem okrętowym.