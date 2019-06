„Polska” szpica NATO zaliczyła test

Jakim zadaniom musieli sprostać żołnierze? – Przede wszystkim musieliśmy udowodnić, że jesteśmy gotowi do prowadzenia działań, do których moglibyśmy zostać zaangażowani – mówi gen. bryg. Dariusz Lewandowski , dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. To właśnie ta jednostka będzie stanowiła trzon szpicy. – Chodzi przede wszystkim o planowanie i prowadzenie operacji natowskich w zakresie działań poniżej progu wojny, a także wojennych takich jak natarcie, obrona, działania opóźniające. Duży nacisk był postawiony także na współpracę z cywilami czy procedury związane z odzyskiwaniem utraconego personelu – dodaje.

Siły Bardzo Wysokiej Gotowości (ang. Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), czyli tzw. szpica NATO to sześć i pół tysiąca żołnierzy, którzy pozostają w gotowości przez 24 godziny na dobę, aby dbać o bezpieczeństwo członków i parterów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszyscy stacjonują w swoich macierzystych jednostkach, jednak w razie zagrożenia lub klęski żywiołowej, muszą być gotowi na to, że w ciągu kilku dni zostaną zaangażowani do działania w rejonie oddalonym od granic NATO nawet o pięć tysięcy kilometrów. W przyszłym roku państwem wiodącym VJTF po raz pierwszy będzie Polska. Swoją gotowość do wykonania tego zadania żołnierze musieli udowodnić podczas ćwiczenia „Dragon’19”. Jednym z elementów największych manewrów, jakie w tym roku odbywają się w naszym kraju, była bowiem certyfikacja dowództwa Sił Bardzo Wysokiej Gotowości.

To właśnie ta jednostka będzie stanowiła trzon kolejnej zmiany Sił Bardzo Wysokiej Gotowości. Żołnierze rozpoczną swój dyżur 1 stycznia 2020 roku.

Certyfikacja, która odbyła się podczas „Dragona’19” była ćwiczeniem dowódczo-sztabowym. Żołnierze podczas ćwiczenia korzystali z komputerowych systemów symulacji pola walki. Nie oznacza to jednak, że poddziały, które zostaną włączone w strukturę szpicy, nie zostały sprawdzone. Ich certyfikacja odbyła się wcześniej. W marcu przetestowane zostały drużyny, plutony i kompanie, następnie wyzwaniom rzuconym przez zespół certyfikujący musiały sprostać bataliony. Podczas ćwiczenia „Lampart’19” żołnierze z 1 Batalionu Czołgów, 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 21 Batalionu Logistycznego i 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej potwierdzili, że są świetnie wyszkoleni i mogą działać w ramach natowskich sił VJTF.

Razem z Podhalańczykami podczas certyfikacji ćwiczyli także sojusznicy. Polska wydzieliła do szpicy 2600 żołnierzy, ale w jej struktury zostały włączone także pododdziały z Czech, Hiszpani, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Gen. Lewandowski, przyznaje, że zgranie tak międzynarodowej grupy było sporym wyzwaniem. – Cały czas musieliśmy się skoncentrować na tych samych natowskich procedurach, a nie dla wszystkich było to oczywiste. Musieliśmy też ujednolicić nasze systemy łączności, także te dotyczące wymiany informacji w cyberprzestrzeni. Dużo uwagi poświęciliśmy też logistyce. Cały proces wymagał od nas bardzo dużego zaangażowania, bo zazwyczaj jednostkę buduję się kilka lat, a my mieliśmy na to tylko rok – mówi. – To z pewnością największe wyzwanie Polski w zakresie budowania międzynarodowej struktury bojowej od wejścia do NATO. Do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z grupami bojowymi Unii Europejskiej, ale były one o wiele mniejsze lub dawaliśmy wkład do szpicy NATO, a w tej chwili sami ją tworzymy – podkreśla.'

Uroczyste zakończenie ćwiczenia „Dragon’19”, a tym samym certyfikacji dowództwa Sił Bardzo Wysokiej Gotowości NATO, odbyło się dziś na poligonie w Orzyszu. To właśnie podczas tej uroczystości, dowódca Podhalańczyków odebrał z rąk prezydenta Dudy nominację na swój pierwszy stopień generalski. Gen. Lewandowskiemu gratulował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – 20 lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a dziś 21 Brygada Strzelców Podhalańskich przeszła certyfikację i w przyszłym roku weźmie odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania. To świadczy o rosnącej pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział szef MON.

Podhalańczycy rozpoczną dyżur 1 stycznia 2020 roku. Będą go pełnić przez rok.