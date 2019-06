New START: USA, Rosja i Chiny. Czy czeka nas nowy wyścig zbrojeń

Po tym jak Stany Zjednoczone (a potem Rosja) zawiesiły obowiązywanie traktatu INF, pojawiło się pytanie o układ New START, który zakłada ograniczenie strategicznych zbrojeń nuklearnych. Jeśli nie zostanie on przedłużony, umowa między dwoma mocarstwami wygaśnie 5 lutego 2021 roku. Kreml sugeruje, że USA nie chcą podjąć dyskusji na ten temat, z kolei Waszyngton już zapowiedział, że decyzja w sprawie New START zapadnie dopiero w przyszłym roku. Tak naprawdę (podobnie jak w przypadku traktatu INF) gra tylko pozornie toczy się między USA a Rosją. W rzeczywistości celem polityki Stanów Zjednoczonych w tej sprawie są Chiny.

Traktat New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) to dwustronne porozumienie między USA a Rosją, którego celem jest redukcja i ograniczenie zbrojeń strategicznych. Istotą dokumentu podpisanego w 2010 roku jest zredukowanie liczby głowic nuklearnych, w które mogą być wyposażone gotowe do użycia rakiety międzykontynentalne, a także rakiety SLBM (pociski balistyczne klasy woda-ziemia, które można odpalić z pokładów okrętów podwodnych) oraz bombowców strategicznych. Celem układu było ograniczenie atomowego wyścigu zbrojeń – procesu z jednej strony kosztownego, z drugiej zwiększającego ryzyko, że któraś z licznych głowic zostanie wykorzystana (nawet przypadkowo), co mogłoby oznaczać zagrożenie dla całej ludzkości.

New START ogranicza liczbę głowic nuklearnych, w które mogą być wyposażone strategiczne pociski do 1550, liczbę samych pocisków i bombowców strategicznych gotowych do natychmiastowego użycia do 700, a liczbę wszystkich bombowców strategicznych i wyrzutni pocisków ICBM i SLBM do 800. To wciąż potencjał, który – w przypadku wojny atomowej – zagrażałby przetrwaniu ludzkości, ale warto patrzeć na traktat jako gest, wskazujący na gotowość mocarstw atomowych do dobrowolnego samoograniczenia zabójczego potencjału. Gest, który świadczy o świadomości zagrożenia „wzajemnym zagwarantowanym zniszczeniem” (ang. MAD) w przypadku, gdyby arsenały atomowe miały kiedykolwiek zostać użyte. Bo trzeba pamiętać, że ani USA, ani Rosja nie zredukowały swoich arsenałów do wielkości zakładanej traktatem, który dawał im na to czas do 5 lutego 2018 roku. Stany Zjednoczone dysponują obecnie 6185 głowicami, a Rosja – aż 6500. Arsenały atomowe pozostałych państw, w porównaniu do tej dwójki, mają marginalne znaczenie (łącznie państwa świata mają dysponować 13865 głowicami – z czego 12685 głowic jest w posiadaniu USA i Rosji) – jak wynika z najnowszego, dorocznego raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).