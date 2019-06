Krwioobieg Terytorialsa w Radziejowie

23 czerwca w Radziejowie w godzinach od 10.00 do14.00 odbyła się po raz kolejny zbiórka krwi terytorialsów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. „KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynikającym z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu jest zwiększenie ilości krwi w systemie HDK oraz liczby osób gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100% żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.