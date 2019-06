Wręczenie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej

‒ Przed chwilą nadany sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla żołnierza polskiego, a więc jest symbolem wierności honoru i męstwa ‒ powiedział minister obrony narodowej. Nawiązując do 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, podkreślił, że wykształciła ona całe pokolenia dowódców Wojska Polskiego, którzy wyróżniali się postawą, dzielnością podczas II wojny światowej. ‒ Dziś Akademia Sztuki Wojennej kontynuuje tradycje swej poprzedniczki, jest uczelnią, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem umiejętności wojskowych dowódców wojska polskiego, ale także kształtowaniem postaw w duchu patriotyzmu i gotowości do poświęcenia – dodał minister Błaszczak.

Głos zabrał również rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który w szczególny sposób podziękował, ministrowi obrony narodowej za akt wręczenia sztandaru, Mieczysławowi Golónce – burmistrzowi dzielnicy Remebrtów, przewodniczącemu Komitetu Ufundowania Sztandaru, jak również rodzicom chrzestnym sztandaru. ‒ Sztandar wojskowy, ten najważniejszy z najważniejszych symboli, otrzymuje się tylko raz. Jego znaczenie i wartość określają słowa wypisane na jego płacie – honor i ojczyzna – powiedział rektor-komendant. Zwracając się do całej społeczności akademickiej, dodał to od nas teraz zależy, czy swoją wyobraźnią, odwagą, determinacją w pracy dla ojczyzny ‒ pracy najważniejszej, bo naukowej i edukacyjnej oraz poczuciem honoru, okryjemy ten sztandar w przyszłości nimbem potęgi, chwały i godności.

Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego. Eucharystii przewodniczył JE ks. bp gen. bryg. Józefa Guzdek. biskup polowy WP. ‒ Dziś Akademia przeżywa przełomowe wydarzenie, a w chwilach przełomowych nie wystarczą słowa, potrzebne są znaki. Zawierają one treść znacznie większą i pojemniejszą niż słowo. Takim znakiem jest nadanie sztandaru Akademii Sztuki Wojennej ‒ powiedział biskup polowy WP. Biskup Guzdek podkreślił, że w sztandarze zapisuje się historia. Zgromadzonym przedstawicielom ASzWoj życzył, by w blasku tego sztandaru zapisały się kolejne sukcesy Uczelni, by kształtowały się kolejne pokolenia śmiałych i odpowiedzialnych oficerów Wojska Polskiego.



Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) powstała 1 października 2016 r. Uczelnia dziedziczy tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów uczelni i instytucji związanych z obronnością państwa. Akademia kształci także studentów cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i zarządzeniem.

W strukturach uczelni znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych. Akademia pełni też funkcję wojskowego ośrodka analitycznego – działa tu Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Na ASzWoj kształci się obecnie ok. 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3,5 tys. słuchaczy wojskowych.

Tekst: Anita Omelczuk