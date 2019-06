Polsko-włoskie współdziałanie

Pierwsza część ćwiczenia pod kryptonimem Dragon-19 była wyzwaniem nie tylko dla polskich żołnierzy. Pancerniacy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej szkolili się ramię w ramię z żołnierzami z Włoch.

Dla żołnierzy dwóch sojuszniczych armii była to niewątpliwie doskonała okazja do wzajemnego poznania się, ale przede wszystkim do doskonalenia swoich umiejętności. Procedury obowiązujące w Polsce i we Włoszech są do siebie zbliżone i właśnie dlatego współdziałanie było czymś, co nie sprawiało żołnierzom większych trudności.

Na poligon w Drawsku Pomorskim przyjechała kompania czołgów oraz dywizjon artylerii rakietowej z 32 pułku czołgów z Włoch. Zagraniczni żołnierze, podobnie jak ich odpowiednicy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, do szkolenia podeszli z dużym zaangażowaniem. Podczas całego ćwiczenia żołnierze dwóch sojuszniczych armii zaprezentowali wysoki profesjonalizm. Liczne godziny spędzone na pasie taktycznym potwierdziły znakomite przygotowanie, które było wynikiem wielomiesięcznego szkolenia zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Kolejne dni ćwiczenia mijały żołnierzom na wspólnym wykonywaniu zadań. Czasu na odpoczynek było niewiele, ale to nie przeszkadzało czołgistom i artylerzystom w osiąganiu bardzo dobrych wyników.