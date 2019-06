Judocy z Czarnej Dywizji najlepsi w armii

Zawodnicy reprezentujący 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej wygrali klasyfikację zespołową Mistrzostw Wojska Polskiego w Judo. W rankingu, do którego liczyły się wyniki turnieju indywidualnego oraz drużynowego, wyprzedzili o 16 punktów reprezentację 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz o 22 ekipę z sił powietrznych. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został st. szer. Filip Łątka.

W mistrzostwach startowało 21 zawodniczek i 88 zawodników z ośmiu reprezentacji. Judocy podobnie jak przed rokiem o medale walczyli w Elblągu. Jednak tym razem wyniki rywalizacji na tatami były zaliczane do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP. – Przywrócenie judo do punktacji znacznie wpłynęło na poziom mistrzostw i frekwencję – podkreśla mjr Wojciech Turowski, kierownik reprezentacji 16 Dywizji Zmechanizowanej, która była gospodarzem zawodów.

Tytuły mistrzowskie z zeszłego roku obronili: szer. Henryk Kmieciak (w kategorii do 60 kg), kpr. Mariusz Janicki (-73 kg) i st. szer. pchor. Kamila Pasternak (+63 kg). Natomiast por. Patryk Janik w zeszłym roku wywalczył w Elblągu złoto w kategorii do 100 kg, a w tym w rywalizacji zawodników w najcięższej kategorii – powyżej 100 kg. Pozostałe tytuły mistrzowskie zdobyli: st. mar. Dominika Błach (-63 kg), szer. Piotr Żeleński-Oczak (-100 kg), st. szer. Filip Łątka (-90 kg), szer. Wiktor Kumidor (-81 kg) i st. mar. Szymon Pezda (-66 kg).

Po turnieju indywidualnym reprezentacja Czarnej Dywizji zaledwie jednym punktem wyprzedzała ekipę gospodarzy mistrzostw. – Szansę na zwycięstwo w klasyfikacji zespołowej miały w sumie cztery drużyny. My trafiliśmy do bardzo silnej grupy z 12 i 16 DZ. Wygraliśmy ją i zapewniliśmy sobie awans do półfinału – mówi st. chor. sztab. Tomasz Mucha, zastępca szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

W finale turnieju drużynowego spotkały się reprezentacje Czarnej Dywizji i 12 Dywizji Zmechanizowanej. Po sześciu walkach był remis 3:3 i o końcowym zwycięstwie rozstrzygnęła walka w kategorii powyżej 100 kg pomiędzy por. Patrykiem Janikiem i kpr. Marcinem Olejniczakiem. – To była jedna z najbardziej zaciętych walk tych mistrzostw. Po morderczym boju triumfował nasz zawodnik porucznik Janik. 12 DZ bardzo zależało na zwycięstwie w finale, gdyż zapewniłoby im trzecią pozycję w klasyfikacji zespołowej mistrzostw – przyznaje chorąży Mucha.

Wiele emocji dostarczyła również kibicom walka o zwycięstwo w turnieju indywidualnym w kategorii do 90 kg pomiędzy st. szer. Filipem Łątką i ppor. mar. Romanem Błońskim. Marynarz walczył o szósty z rzędu tytuł mistrzowski. – To była bardzo zacięta walka i stała na bardzo wysokim poziomie. Nasz reprezentant zaskoczył bardziej utytułowanego rywala i wywalczył złoto. M.in. dzięki świetnej postawie w tej walce, jak i w całych mistrzostwach został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw – mówi chorąży Mucha i podkreśla, że triumf Czarnej Dywizji w klasyfikacji zespołowej to zasługa trenerów: mł. chor. Artura Michalkiewicza i kpr. Mariusza Janickiego z wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz st. chor. sztab. Wojciecha Korzenia i por. Patryka Janika z 11 LDKPanc.

Wyniki

Klasyfikacja zespołowa

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej: 226 pkt

2. DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana: 210

3. DGRSZ 4 – siły powietrzne: 204

4. Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego: 204

5. DGRSZ 2 –12 Dywizja Zmechanizowana: 198

6. DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: 165

7. DGRSZ 5 – marynarka wojenna: 145

8. Wojska obrony terytorialnej: 125

kobiety, kategoria powyżej 63 kg

1. st. szer. pchor. Kamila Pasternak (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

2. kpr. pchor. Aleksandra Grabowska (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

3. szer. Izabela Olszewska (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Angelika Wojciechowska (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

5. szer. Justyna Sadowska (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

5. szer. Joanna Wiśniewska (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

kobiety, kategoria do 63 kg

1. st. mar. Dominika Błach (DGRSZ 5 – marynarka wojenna)

2. szer. Joanna Grasza (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Aleksandra Kaliska (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. st. szer. pchor. Marzena Wantuch (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

5. st. szer. Joanna Lebiedź (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

5. plut. Edyta Wasyluk (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

mężczyźni, kategoria powyżej 100 kg

1. por. Patryk Janik (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. st. sierż. Karol Miarka (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

3. st. szer. Damian Pruszkowski (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Patryk Hetmańczyk (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

5. kpr. Marcin Olejniczak (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

5. kpr. Paweł Jeziółkowski (Wojska obrony terytorialnej)

mężczyźni, kategoria do 100 kg

1. szer. Piotr Żeleński-Oczak (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. szer. Andrzej Umański (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. por. Mateusz Morawiec (DGRSZ 5 – marynarka wojenna)

3. szer. Kamil Skaskiewicz (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

5. szer. Robert Błoński (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

5. st. kpr. pchor. Mikołaj Podgórski (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

mężczyźni, kategoria do 90 kg

1. st. szer. Filip Łątka (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. ppor. mar. Roman Błoński (DGRSZ 5 – marynarka wojenna)

3. szer. Cezariusz Kęsik (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

3. ppor. Krzysztof Ciszewski (Wojska obrony terytorialnej)

5. por. Arkadiusz Lesiewicz (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

5. st. szer. Artur Skrzypiec (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

mężczyźni, kategoria do 81 kg

1. szer. Wiktor Kumidor (Wojska obrony terytorialnej)

2. st. szer. Bogdan Jóźwik (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. szer. Robert Wandor (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

3. sierż. pchor. Paweł Borowicz (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

5. szer. Piotr Wiśniewski (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

5. st. szer. pchor. Paweł Hojzler (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

mężczyźni, kategoria do 73 kg

1. kpr. Mariusz Janicki (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. szer. Tomasz Błoński (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

3. kpr. Sebastian Janicki (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

3. st. szer. pchor. Jakub Kowalski (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

5. st. szer. Mateusz Tchoryk (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

5. st. mat pchor. Kacper Mendyka (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

mężczyźni, kategoria do 66 kg

1. st. mar. Szymon Pezda (DGRSZ 5 – marynarka wojenna)

2. szer. Dawid Takunow (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

3. st. szer. Robert Rogalewicz (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. szer. Adam Bosak (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

5. sierż. Dawid Mallek (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

5. szer. Krystian Bartoszyński (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

mężczyźni, kategoria do 60 kg

1. szer. Henryk Kmieciak (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. st. szer. pchor. Grzegorz Marciniak (Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego)

3. st. szer. Rafał Looze (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. szer. Łukasz Walczuk (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

5. szer. Patryk Filipowicz (DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana)

5. st. szer. Patrycjusz Mechel (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych).