Statuetki „Lider Bezpieczeństwa Państwa” wręczone

W tej edycji do konkursu zgłoszono 41 produktów. – Spośród nich nagrodziliśmy 25, w tym trzy nagrodą Grand Prix, uhonorowaliśmy też 9 firm – poinformował gen. bryg. w st. dr n. med. Andrzej Wiśniewski, przewodniczący Rady Programowo-Konkursowej. W jej składzie znaleźli się prezesi firm nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu. – Wybierając laureatów kierowaliśmy się m.in. przydatnością produktów dla bezpieczeństwa państwa, zakresem możliwości zastosowania ich w armii i służbach mundurowych, poziomem wykorzystania nowych technologii, możliwością zastąpieniem nimi produktów importowanych – wyliczał przewodniczący Rady.

Nagrody wręczono w dwóch kategoriach: „Innowacyjny Produkt” i „Innowacyjna Firma”. Cztery podmioty: Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Metal Master, PZL-Świdnik S.A. oraz Instytut Lotnictwa z Warszawy odebrali nagrody w obu kategoriach. Natomiast Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz BT Electronics sp. z o.o. zostały nagrodzone za dwa swoje produkty.

Gala odbyła się pod honorowym patronatem ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W kategorii „Innowacyjny Produkt” nagrodą Grand Prix uhonorowano:

– EXATEL S.A. za Security Operations Center - wyspecjalizowane centrum cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego

– Metal Master Sylwia Ładzińska za samolot z napędem odrzutowym Flaris Lar 1 – pięciomiejscowy odrzutowiec, który może być wykorzystany m.in. do celów obserwacyjnych czy niszczenia celów naziemnych

– WB Elektronics S.A. za zintegrowany system zarządzania walka Topaz, system dowodzenia, kierowania i rozpoznania przeznaczony dla wsparcia działań dowódców i żołnierzy na szczeblu taktycznym

W kategorii „Innowacyjny Produkt” statuetki „Lider Bezpieczeństwa Państwa” odebrali:

– Agregaty Pex-Pool Plus J. Kania za kontenerowe mobilne laboratorium identyfikacyjne do prowadzenia w warunkach polowych analiz chemicznych, biologicznych czy analityki medycznej

– Akademia Wojsk Lądowych wspólnie ze Smart Nanotechnology i BizGate Aviation za bezzałogowy system powietrzny Flatflyer do zastosowania w działaniach taktycznych pododdziałów wojsk lądowych

– BT Electronics sp. z o.o. za SAIK TUBE RC3 samoobsługowy dyspozytor kluczy służący do zabezpieczenia kluczy do chronionych pomieszczeń oraz za SAIK GUN RC2, czyli skrytkę do przechowywania broni krótkiej i magazynków

– CS Veterans s.c. w konsorcjum z Bumex Paweł Wychowaniec i Hydronauka Jakub Nowaczyk za technologię i urządzenia do nakładania termohydrografiki. Grafika ta zmienia kolor i wzór w zależności od temperatury. Może być używana np. do zmiany kamuflażu na broni czy sprzęcie wojskowym

– DRX sp. z o.o. za system MDS służący do wykrywania nieuprawnionych osób w transporcie spedycyjnym, przewożonych ładunkach i samochodach transportowych

– Herkules Bogusław Raatz za system Herkules Truck przeznaczony do diagnostyki i napraw pojazdów powyżej 3,5 tony

– Instytut Lotnictwa Warszawa za technologię jednostopniowego sposobu otrzymywania nadtlenku wodoru klasy http, który może być wykorzystany jako materiał napędowy lub silny utleniacz

– KIK Gel sp. z o.o. za BurnTec czyli chłodzący opatrunek hydrożelowy stosowany na oparzenia

– PCO S.A. za gogle noktowizyjne PNL-3M służące do prowadzenia obserwacji i wykrywania obiektów w nocy bez jakiegokolwiek sztucznego oświetlenia

– PIT Radwar S.A. za interrogator średniego zasięgu ISZ-50 – urządzenie służące do identyfikacji pojazdów powietrznych i morskich

– Politechnika Krakowska za wielowarstwową płytę kompozytową OCTA o odporności balistycznej przeznaczoną do ochrony żołnierzy i służb mundurowych. Może być ona używana jako wkłady do kamizelek kuloodpornych czy panele do ochrony pojazdów

– PZL-Świdnik S.A. wraz z Leonardo Helicopters za śmigłowiec opcjonalnie pilotowany SW-4 Solo RUAS/OPH umożliwiający wykonywanie lotów automatycznych oraz wraz z pilotem

– Spartaqs sp. z o.o. za dronoid transportowy „HERMES V8M”, który w czasie pokoju może służyć jako powietrzny środek transportu, a także przewozić leki czy opatrunki w rejon działań wojennych i katastrof

– Swimer Łukasz Otremba za zbiornik Swimer Tank do magazynowania i dozowania paliw np. oleju napędowego czy opałowego

– Szczęśniak Pojazdy Specjalne za średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla oddziałów straży pożarnej

– Ślusarstwo-Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik za wielomodułowy trenażer ratowniczy do szkolenia strażaków w symulowanych warunkach

– Uniwersytet Technologiczny-Przyrodniczo w Bydgoszczy za system lądowisk dla autonomicznych dronów - pojedyncza platforma systemu umożliwia start, lądowanie i stacjonowanie od 1 do 9 dronów

– Wojskowa Akademia Techniczna w kooperacji z Akademią Marynarki Wojennej, PITRADWAR SA i Zakładami Mechanicznymi Tarnów za okrętowy system uzbrojenia (OSU-35) dla niszczycieli min Kormoran II

– Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne za niszczyciel czołgów - gąsiennicowy pojazd na zmodernizowanym podwoziu BWP-1 służący do zwalczania pociskami przeciwpancernymi kierowanymi ciężko opancerzonych celów oraz za zmodyfikowany czołg Leopard 2A5, ze zmienionym m.in. systemem kierowania ognia, łącznością radiowej zewnętrzną i wewnętrzną oraz wymienionym karabinem maszynowym

– Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za plecakowy, składany, bojowy wielowirnikowiec DragonFly, który przenosi głowice bojowe, może być też wyposażony w kamerę do obserwacji

W kategorii „Innowacyjna Firma” nagrodzeni zostali:

– Forcepol sp. z o.o. z Warszawy, firma handlowa zajmująca się sprzedażą i dostawą produktów do laboratoriów i ośrodków badawczych oraz instytutów naukowych

– Instytut Lotnictwa z Warszawy, zajmujący się badaniem i certyfikowaniem samolotów

– Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic, który zajmuje się badaniem rozwojem i projektowaniem wirujących maszyn elektrycznych m.in. silników

– Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy, prowadzi badania naukowe w dziedzinie micro i nano-elektroniki, optoelektroniki czy elektroniki mikrofalowej

– MARTECH PLUS Marcin Mistarz Sp.j. z Rudy Śląskiej. Firma projektuje i produkuje m.in. ognioszczelne stacje transformatorowe i systemy oświetleniowe

– Metal Master Sylwia Ładzińska z Podgórzyna – producent maszyn i urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego i budownictwa oraz oporządzenia dla lotnictwa

– PZL-Świdnik S.A. ze Świdnika – producent śmigłowców, będący częścią koncernu Leonardo Helicopters

– Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska Białej, jeden z producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia dla straży pożarnej, policji i wojska

– Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne z Warszawy, produkujące, remontujące i modernizujące uzbrojenie i sprzętu wojskowego m.in. urządzenia szkoleniowo-treningowe dla załóg czołgów i wozów bojowych