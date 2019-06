Szósty sprawdzian „Terytorialsów” na 6-tkę?

Ostatnie dni były dla nowych żołnierzy bardzo dużym wyzwaniem. Każdy dzień zaczynał się bardzo wcześnie i kończył późno. Dodatkowo bardzo we znaki dawała się wysoka iście afrykańska temperatura. Takie warunki dla osób nieprzyzwyczajonych do trudnych warunków i wojskowego rygoru mogły okazać się nie lada wyzwaniem. Do tego dochodził stres, nowe specyficzne środowisko, kontakt z bronią oraz dużo nowej wiedzy do przyswojenia. Natomiast weryfikacją umiejętności nabytych w tym czasie przez żołnierzy jest była tzw. „pętla taktyczna”, która odbyła się w dniach w dniach 12 i 13 czerwca na obiektach poligonowych pod Śremem.

Każde szkolenie podstawowe nowych żołnierzy WOT kończy egzamin określający stopień wojskowego wytrenowania zwany „pętlą taktyczną” To już szósty w historii 12. Wielkopolskiej Brygady OT test dla ochotników wstępujących w szeregi jednostki. Czy mogą mówić, że zdali go na „6-tkę”?

REKLAMA

Szkolenie podstawowe jest dlatego bardzo intensywne by w ciągu 16 dni ochotnicy wstępujący w szeregi WOT mogli nabyć zestaw podstawowych umiejętności niezbędnych dla każdego żołnierza. Natomiast końcowy egzamin, który zamyka szkolenie to wstęp do 3 letniej służby wojskowej w szeregach żołnierzy obrony terytorialnej.

„Widać było że trud szkolenia dawał się przyszłym żołnierzom we znaki. Wymagane było maksymalne zaangażowanie a co najważniejsze praca w zespole. Poszczególne zadania taktyczne były ze sobą ściśle powiązane tak aby maksymalnie zbliżyć je do realnego pola walki. Kilkanaście dni intensywnego szkolenia zostało okupione bardzo dużym wysiłkiem. Mimo, że zadania nie były łatwe to wszyscy rekruci pozytywnie zdali egzamin.” – podsumowuje egzamin ppor. Tomasz Waściński. Czy w takim razie szósta „pętla taktyczna” została oceniona przez żołnierzy 12WBOT ten egzamin na „6-tkę”? Na ocenę bardzo dobra na pewno, choć od ocen ważniejsza jest motywacja, zaangażowanie, umiejętność działania w zespole, hart ducha i wola walki.

Po egzaminie przyszli żołnierze przygotowują się do uroczystej przysięgi wojskowej, która odbędzie się 15.06.2019 o godz 12.00 w dniu r. na terenie 124 batalionu lekkiej piechoty w Śremie.

Tekst: kpt. Marcin Misiak/12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej