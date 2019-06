Ten przełom nie byłby możliwy bez naszej determinacji

Z ogromną satysfakcją możemy ogłosić, że zwiększenie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski stało się faktem. (…) W drodze partnerskiego dialogu doszliśmy do porozumienia, które na wiele dekad zapewni Polsce i całemu regionowi stuprocentowe bezpieczeństwo. Osiągnęliśmy to, na czym nam zależało. Amerykanie przyślą do Polski około tysiąc dodatkowych żołnierzy, na terytorium naszego kraju zostanie utworzone także Dowództwo Dywizyjne Stanów Zjednoczonych i Centrum Szkolenia Bojowego. Nasze porozumienie to nie tylko nowe instytucje wojskowe, to także realny wzrost zdolności bojowych.



Film: MON