Inspektorat Wsparcia SZ na Capable Logistician 2019

Ponad 2 lata temu, w trakcie procesu planowania do ćwiczenia pk. Capable Logistician 2019, Polska podjęła zobowiązanie dotyczące pełnienia roli państwa gospodarza dla ćwiczących wojsk. W związku z powyższym wiodącą rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia przydzielono Inspektoratowi Wsparcia SZ (IWsp SZ).

Przygotowania do ćwiczenia rozpoczęto niemal 2 lata temu. Przeprowadzono szereg spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia SZ wykonywali zadania związane z rolą Polski jako Państwa Gospodarza (Host Nation Support (HNS)). Kluczowym zadaniem było stworzenie niezbędnych warunków do przejęcia przedstawicieli 29 nacji, które zapowiedziały udział w ćwiczeniu. Dziesiątki godzin spędzonych na uzgodnieniach doprowadziły do podpisania stosownych umów z wszystkimi uczestnikami ćwiczenia, co z kolei pozwoliło na bezkonfliktowe przemieszczenie sojuszniczych wojsk i udział w ćwiczeniu. Dla przedstawicieli IWsp SZ udział w organizacji ćwiczenia był możliwością do zweryfikowania obowiązujących procedur zgodnie z dokumentami NATO, przetrenowania systemu logistycznego zabezpieczenia w niespotykanym dotąd wymiarze.

W kolejnym etapie, istotnym wyzwaniem jakie stało przed Inspektoratem Wsparcia SZ, było zabezpieczenie przemieszczenia wojsk sojuszniczych na poligon drawski. To zadanie realizowała 1. Regionalna Baza Logistyczna silami podległej Wojskowej Komendy Transportu oraz 1. kompani regulacji ruchu ze Szczecina. Całość przedsięwzięć związanych z przemieszczeniem koordynowało Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie.