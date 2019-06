Ostatni dzwonek na „Wakacje z WOT”

Już niebawem rusza projekt "Wakacje z WOT” skierowany przede wszystkim do uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia a także studentów i nauczycieli. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi w wakacje. To ostatni dzwonek, aby zgłosić się do swojego macierzystego WKU i złożyć dokumenty.

Projekt "Wakacje z WOT” skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów, którzy się uczą i studiują, ale także do osób w wieku od 18 do 55 roku życia w przypadku szeregowych oraz w wieku od 18 do 63 roku w przypadku oficerów i podoficerów. Ochotnicy w wakacje, odbędą szkolenie podstawowe 16-dniowe, złożą przysięgę wojskową i wstąpią w szeregi 6 MBOT bez konieczności rezygnowania z zajęć.

Terytorialsi będą mogli nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania się na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Po ósmym dniu szkolenia dołączą do nich żołnierze rezerwy, którzy zrealizują szkolenie wyrównawcze (8-dniowe). Finałem szkolenia podstawowego będzie „pętla taktyczna”, podczas której Terytorialsi sprawdzą swoje umiejętności w praktyce.