Projekt, który ratuje życie

Realizując systematyczną donację krwi, możemy pełnić rolę stabilizatora systemu niwelującego wahania w poziomie stanów krwi – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła Dowódca WOT podczas ubiegłotygodniowej konferencji inaugurującej II edycję projektu Krwioobieg Terytorialsa.

W dn. 22 maja br. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało konferencję, która stanowi rozpoczęcie drugiej już edycji projektu Krwioobieg Terytorialsa. Jak zaznaczył gen. dyw. Wiesław Kukuła – Pierwsza edycja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 2000 żołnierzy, którzy łącznie, podczas jej trwania oddali ponad 1300 litrów krwi. Co oznacza, że co 10 żołnierz naszej Formacji jest krwiodawcą. To więcej niż zakładaliśmy – dodał Dowódca WOT.

1500 zebranych litrów krwi i zaangażowanie 2500 krwiodawców – to cel II edycji projektu, jednak głównym założeniem akcji nie jest tylko zwiększenie liczb, ale przede wszystkim lepsza synchronizacja donacji krwi i osocza z potrzebami terytorialnymi i czasowymi banków krwi. Jako zdyscyplinowana formacja, realizująca systematyczną donację krwi, możemy pełnić rolę stabilizatora systemu niwelując wahania w poziomie stanów krwi czy to regionalnych czy miesięcznych – poinformował Dowódca Formacji. Dlatego też WOT chce przemodelować swój system HDK, w taki sposób by krew była oddawana wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna.