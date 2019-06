WOT zaczyna budowę komponentu „CYBER”

W czwartek, 6 czerwca br. formalnie ruszyło formowanie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych w strukturze Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci, którzy już zgłosili swoje aplikacje mogą spodziewać się wezwania do WKU lub komórki kadrowej swojej jednostki, ale aplikacja jest wciąż otwarta, dlatego jeśli jesteś zainteresowany – wyślij swoje zgłoszenie na adres cyberrekrutacja@mon.gov.pl

Budowę komponentu cyber w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej zapowiedział wiceszef MON Tomasz Zdzikot 4 czerwca br. podczas konferencji na Pomorzu, ale o cyberkomponencie w ramach WOT mówił już wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który w lutym br. powołał pełnomocnika ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Powstający w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC) będzie się składał z około 100 żołnierzy. 90% z nich stanowić będą ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową, pozostali będą żołnierzami zawodowymi. Spośród stanowisk przewidzianych dla ochotników, co trzecie będzie zajmowane przez szeregowych, kolejne 30% będą stanowili podoficerowie, a pozostałą część oficerowie. Cyberkomponent WOT będzie zbudowany – podobnie jak sekcje lekkiej piechoty – na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Do grupy ekspertów trafią osoby doświadczone, które na co dzień pracują np. w firmach informatycznych i chciałyby pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Do grupy młodych talentów trafią tzw. „młode gwiazdy” wyszukane przez wojskowych „head hunterów”. Będą to osoby osiągające nieprzeciętne wyniki, absolwenci olimpiad, najlepsi uczniowie techników informatycznych. Te osoby dzięki służbie w ZDC WOT będą mogły liczyć na stypendia, dofinansowanie studiów, szkolenia, będą mogły się rozwijać i zdobywać doświadczenie u boku ekspertów. W rekrutacji do cyberkomponentu WOT mniejsze znaczenie będzie miała sprawność fizyczna, w niektórych, uzasadnionych przypadkach, selekcja fizyczna może zostać całkowicie pominięta.