W NATO o zwiększeniu obecności militarnej USA w Polsce

Naszą wolą jest, aby zwiększona, mam nadzieję, w przyszłości obecność amerykańska wpisała się w tworzenie bezpieczeństwa w naszym regionie oraz w działania sojusznicze realizowane pod auspicjami NATO, którego wszyscy jesteśmy członkami – powiedział Andrzej Duda w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Prezydent spotkał się tam z Jensem Stoltenbergiem.





Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Mariusza Błaszczaka w Brukseli rozpoczęła się od spotkania z sekretarzem generalnym NATO. Rozmowy z Jensem Stoltenbergiem dotyczyły głównie zwiększenia obecności militarnej USA w Polsce. Spotkanie z sekretarzem NATO odbyło się na kilka dni przed planowaną wizytą Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. 12 czerwca prezydent RP ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. – Przekazałem sekretarzowi generalnemu NATO informacje na temat rozmów ze Stanami Zjednoczonymi i administracją Donalda Trumpa. Chodzi o plany zwiększenia amerykańskiej obecności militarnej w naszym kraju i w tej części Europy – powiedział prezydent Duda na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej Sojuszu. – Naszą wolą jest, aby zwiększona, mam nadzieję, w przyszłości obecność amerykańska wpisała się w tworzenie bezpieczeństwa w naszym regionie oraz w działania sojusznicze realizowane pod auspicjami NATO, którego wszyscy jesteśmy członkami – dodał zwierzchnik sił zbrojnych.



Andrzej Duda podkreślił, że aktywność militarna w Polsce – poprzez ćwiczenia wojskowe czy obecność wojsk amerykańskich – daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Polakom, ale także mieszkańcom krajów bałtyckich. – I nie chodzi tylko o obecność batalionowych grup bojowych na ich terenie czy w Polsce. Ważne jest dla nich także to, że w ich sąsiedztwie, w Polsce, znajdują się duże siły sojusznicze. Nie tylko pod względem liczebności, ale i infrastruktury, czyli wszystkiego co potrzebne, by sprawnie odpierać agresję – mówił prezydent Duda.



Jens Stoltenberg pochwalił z kolei zaangażowanie Polski w działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podziękował m.in. za dotychczasową i przyszłą obecność polskich sił zbrojnych na Łotwie i Rumunii, a także zaangażowanie w natowską operację Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Stoltenberg podkreślił także, że Polska wypełnia militarne zobowiązania wobec Sojuszu i bierze udział w misjach szkoleniowych w Iraku i Afganistanie.





Szef NATO zwrócił również uwagę na zaangażowanie Sojuszu w Polsce. Chodzi tu m.in. o natowskie placówki ulokowane w naszym kraju czy obecność batalionowych grup bojowych. – Sojusz zdecydował się niedawno zainwestować w Polsce 260 milionów dolarów. To największa inwestycja NATO w ciągu ostatnich 30 lat – podkreślił Stoltenberg. Wyjaśnił, że chodzi o budowę w Powidzu magazynów sprzętu wojskowego. Korzystać z nich będą m.in. wojska amerykańskie. – To pokazuje jak blisko współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Ta inwestycja ma również wesprzeć wojska USA w Polsce – podkreślił sekretarz. Mówił także o międzynarodowych szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, jakie odbywają się w Polce. – Polska jest mocno zaangażowana w NATO, a NATO jest mocno zaangażowane w kształtowanie bezpieczeństwa Polski – zaznaczył Stoltenberg.



Prezydent Duda i Sekretarz Generalny NATO omówili także przygotowania do grudniowego szczytu Sojuszu, który odbędzie się w Londynie. Mówili również o bezpieczeństwie Ukrainy i jej dążeniach do integracji z NATO.