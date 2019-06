Rozpoznanie nie próżnuje

Każdy dzień mają dokładnie zaplanowany. Wykorzystują każdą godzinę, żeby realizować intensywne szkolenie. Żołnierze kompanii rozpoznawczej z 10 Brygady Kawalerii Pancernej od kilku tygodni szkolą się na Drawsku Pomorskim.

Kompania rozpoznawcza to kolejny pododdział z pancernej brygady, który nie zwalnia tempa podczas szkolenia. Są zdeterminowani i gotowi do wykonania każdego zadania. Co prawda mają jeszcze czas, żeby na ćwiczeniu pod kryptonimem Dragon-19 zaprezentować maksimum swoim możliwości, ale są świadomi, podobnie jak żołnierze z pozostałych pododdziałów, że to ćwiczenie będzie dla nich dużym sprawdzianem. Sprawdzianem wiedzy i umiejętności, a także wyszkolenia oraz zgrania całego pododdziału. Dlatego dowódcy wszystkich szczebli nie odpuszczają i wymagają od swoich podwładnych naprawdę dużo. Zresztą tak jak zawsze.

A co zwiadowcy robili do tej pory na drawskim poligonie? Dwa tygodnie maja spędzili na strzelnicach, Pasie Taktycznym, a ponadto przemierzali kolejne kilometry tamtejszych lasów. Dla nich to chleb powszedni. W macierzystej jednostce w Świętoszowie również dużo czasu spędzają poza pododdziałem. Tak jak na rozpoznanie przystało działają skrycie, ale skutecznie.