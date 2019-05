Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera

Specjalną ścieżkę saperską zorganizuje dla najmłodszych Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będzie można zobaczyć, jak wygląda poszukiwanie przedmiotów niebezpiecznych (oczywiście będą to atrapy) za pomocą wykrywacza metali. Do ogrodów wjedzie również KTO Rosomak. Dzieci będą mogły wejść do środka wojskowego pojazdu i obserwować to, co się dzieje na zewnątrz za pomocą specjalnych przyrządów, które znajdują się w Rosomaku. Małych fanów dużych pojazdów z pewnością ucieszy widok wielozadaniowego pojazdu kołowego Hummer ZDW-3. W czasie pikniku na dzieci mają czekać żołnierskie hełmy i kamizelki, a specjaliści od wojskowego „make up-u” ozdobią im buzie kamuflażem.

Wojskowe atrakcje są tylko częścią tego, co przygotowali organizatorzy pikniku. Pracownicy KPRM zapraszają między innymi na spotkanie z ekspertami od kryminalistyki. Dzieci będą mogły sprawdzić, jak bada się odciski palców i zeskanować twarz w programie 3D. – W Laboratorium Ignacego Łukasiewicza pokażemy Wam ponad 100-letni sprzęt i odczynniki chemiczne – zachęcają organizatorzy. Prócz tego specjaliści z resorów poprowadzą warsztaty z kodowania i... budowania drewnianego domku. Zobaczyć będzie można pokazy wyszkolenia służb mundurowych, między innymi grupy interwencyjno-antyterrorystycznej Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej.

To będzie również świetna okazja, by sprawdzić, gdzie pracuje szef rządu. Specjalnie dla małych gości zostanie otworzona sala posiedzeń Rady Ministrów oraz gabinet premiera.

Nie obędzie się bez atrakcji dla miłośników sportu. W programie są zajęcia z szermierki, żeglarstwa, samoobrony, mecze piłki nożnej i unihokeja. Dzieci zainteresowane kulinariami będą mogły wziąć udział w warsztatach o miodzie, które poprowadzi bartnik. Opowie on o tym, jak powstaje miód.

Organizatorzy zaplanowali również koncerty. Ministerstwo Obrony Narodowej będą reprezentować dzieci ze studia Piosenki Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wystąpi też Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Dokładny program Narodowego Dnia Dziecka znajdziecie tutaj.