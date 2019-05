Sprawdzian dla WOT-u

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali postawieni w stan gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. Część z nich została już zaangażowana do pomocy przy likwidacji skutków podtopień i trąby powietrznej, inni mogą się spodziewać wezwania w ciągu najbliższych 12 godzin. – Po raz pierwszy w historii WOT alarm jest podnoszony w reżimie czasu – mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

Ponad pół tysiąca żołnierzy WOT niesie pomoc mieszkańcom Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Współpracują ze strażakami przy udrożnianiu dróg, dostarczają prąd do miejscowości, w których zostały uszkodzone linie elektryczne. Terytorialsi zostali wezwani do akcji dzięki specjalnemu systemowi powiadamiania WOT-u. Najpierw żołnierze zostali postawieni „w stan gotowości do natychmiastowego stawiennictwa”. Co to oznacza? Muszą być przygotowani, że dostaną rozkaz stawienia się w ciągu najbliższych 12 lub 24 godzin w miejsce wyznaczone przez dowództwo brygady. – Z podobnego rozwiązania korzystaliśmy już podczas likwidacji szkód związanych z Afrykańskim Pomorze Świń, ale wszystko było zaplanowane wcześniej, więc nie działaliśmy wówczas w takim reżimie czasowym jak teraz – tłumaczy ppłk Pietrzak.

Skala zniszczeń do jakich doszło w wyniku gwałtownych opadów deszczu na południu Polski oraz przejścia trąby powietrznej na Lubelszczyźnie, sprawiła, że żołnierze WOT po raz pierwszy w historii otrzymali ramy czasowe swojej gotowości. Zdecydował o tym dowódca WOT-u gen. dyw. Wiesław Kukuła. Ogłoszone zostały trzy rodzaje alarmów: zielony, który oznacza, że terytorialsi mogą dostać powołania w czasie dłuższym niż 24 godziny. Tym alarmem zostali objęci żołnierze z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Żółty alarm to sygnał, że natychmiastowe powołanie można otrzymać w ciągu 24 godzin. W takiej gotowości muszą być żołnierze województw: łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Z kolei czerwony alarm został ogłoszony dla żołnierzy południowej Polski: województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i opolskiego. Oni muszą być gotowi, że ruszą do akcji w ciągu 12 godzin. – Te alarmy nie dotyczą terytorialsów, którzy są maturzystami, strażakami OSP oraz tych żołnierzy, których domy ucierpiały podczas żywiołu – zastrzega Pietrzak. W sumie alert objął 18,5 tysiąca terytorialsów.