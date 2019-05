Wizyta Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

We wtorek, 21 maja, zakończyło się seminarium kierowniczej kadry Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Pólnocny-Wschód przeprowadzone na okrętach i obiektach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W ramach wizyty przedstawiciele WKP-W odbyli rejs szkoleniowy ze Szczecina do Świnoujścia na pokładzie ORP Gniezno.

Od 20 do 21 maja, na terenie obiektów szkoleniowych Portu Wojennego w Świnoujściu przeprowadzono seminarium kierowniczej kadry Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód mieszczącego się na co dzień w Szczecinie. Jednym z elementów seminarium był rejs nawigacyjno-szkoleniowy na pokładzie okrętu transportowo-minowego z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Na burcie ORP Gniezno uczestników powitał dowódca 8.FOW komandor Piotr Nieć. Podczas rejsu do Świnoujścia marynarze przedstawili uczestnikom seminarium strukturę i zadania 8.FOW, specyfikę służby na okręcie transpotowo-minowym, wyposażenie okrętu oraz zapoznali z jego przeznaczeniem i głównymi zadaniami. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele poszczególnych oddziałów oraz ścisłe dowództwo WKP-W: dowódca generał broni Sławomir Wojciechowski, zastępca dowódcy generał dywizji Ulrich Johan Hellebjerg (Dania) oraz szef sztabu generał brygady Jürgen Stahl (Niemcy).

Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie jest najwyższym NATO-wskim dowództwem na wschodzie Sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Bałtyckiego. Obecnie monitoruje sytuację bezpieczeństwa w Polsce, Estonii, na Litwie, Łowie, Słowacji i Węgrzech. Od czerwca 2017 r. funkcjonuje jako Dowództwo Sił Wysokiej Gotowości. Oznacza to, że odpowiada za wszystkie jednostki oraz siły lądowe NATO znajdujące się na wschodniej flance, poczynając od Jednostek Integracji Sił NATO, poprzez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji - Północ Wschód, kończąc na wielonarodowych batalionowych grupach bojowych, rozmieszczonych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie w ramach tzw. "wzmocnionej wysuniętej obecności". Ponadto, Korpus gotowy jest do natychmiastowego dowodzenia zarówno wojskami stacjonującymi już teraz na wschodniej flance, jak i elementami Sił Odpowiedzi NATO (w tym tzw. "szpicą"), a zatem do przejęcia odpowiedzialności za prowadzenie wszystkich operacji lądowych Sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego.