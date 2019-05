Szpadzistki bezkonkurencyjne w zawodach o Puchar Świata

W drodze do finału w pierwszym meczu Polki pokonały 43:40 reprezentantki Rumunii. Pojedynek był bardzo wyrównany. Po siedmiu walkach był remis 29:29. W ósmym starciu Amalian Tataran pokonała 6:3 Piekarską. Jednak w ostatniej walce znakomicie spisała się Trzebińska, która wygrała 11:5 z Anną Marią Popescu. Natomiast w ćwierćfinale nasze szpadzistki pokonały 45:41 Estonki. Walka o awans do półfinału nie rozpoczęła się dla Polek najlepiej. Z czterech pierwszych walk wygrały bowiem tylko jedną i przed rozpoczęciem piątej przegrywały 10:13. Po zwycięstwie 5:2 Trzebińskiej nad Kristiną Kuusk nasze szpadzistki wyrównały wynik meczu. Następnie wygrały trzy kolejne starcia i przed ostatnią walką Trzebińskiej z Katriną Lehis Polki prowadziły 34:30. Końcowe starcie zakończyło się remisem 11:11.

Mecz o złoty medal w Dubaju nie rozpoczął się zbyt udanie dla Polek. St. szer. Ewa Trzebińska przegrała 2:4 z Katharine Holmes. W drugim pojedynku dwupunktową stratę odrobiła st. szer. Magdalena Piekarska, która pokonała 3:1 Courtney Hurley. Natomiast w boju kończącym pierwszą serię Aleksandra Zamachowska zremisowała 2:2 z Kelley Hurley. W dwóch kolejnych seriach Polki wygrały już wszystkie pojedynki. Piekarska pokonała 4:2 Holmes, Trzebińska 3:1 K. Hurley, Zamachowska 5:4 C. Hurley, Piekarska 4:1 Catherine Nixon, Zamachowska 6:4 Holmes i Trzebińska 12:9 C. Hurley.

W półfinale Polki walczyły z Włoszkami. Mecz o awans do finału rozpoczął się od porażki 1:2 Knapik-Miazgi z Rossellą Fiamingo. Następnie Trzebińska wygrała 4:1 z Marą Navarrią, a Piekarska uległa 4:5 Federice Isoli. Po trzech starciach Polki prowadziły 9:8. W czwartym Knapik przegrała 0:5 z Navarrią, w piątym Piekarska zremisowała 3:3 z Fiamingo, a w szóstym Trzebińska uległa 3:5 Isoli. Po drugiej serii walk Włoszki prowadziły 21:15. Jednak nie udało im się utrzymać prowadzenia do końca meczu. W siódmym pojedynku Piekarska wygrała 4:1 Navarrią. Natomiast w ósmym starciu Aleksandra Zamachowska zremisowała 3:3 z Isolą. Przed ostatnią walką Trzebińskiej z Fiamingo Włoszki prowadziły więc 25:22. Liderka polskiej ekipy jednak walczyła fantastycznie i rozgromiła rywalkę 14:5, co zapewniło Polkom awans do finału.

W meczu o trzecie miejsce szpadzistki z Włoch pokonały Chinki 30:29. Piąte miejsce zajęły Rosjanki, szóste – Koreanki, siódme – Estonki i ósme – Węgierki. W Dubaju o medale w turnieju drużynowym walczyło 29 ekip.

W rywalizacji indywidualnej o punkty w Pucharze Świata ubiegało się 238 zawodniczek. W finale turnieju Koreanka Injeong Chong wygrała z Amerykanką Courtney Hurley, a trzecie miejsca zajęły reprezentantka Hongkongu Vivian Kong Man Wai i Rosjanka Wioletta Kołobowa. Do czołowej stawki 64 zawodniczek, które walczyły o końcowe zwycięstwo, zakwalifikowały się trzy Polki. Niestety, żadnej z nich nie udało się wygrać pojedynku i awansować do grupy 32 najlepszych szpadzistek. St. szer. Ewa Trzebińska przegrała 11:15 z Chinką Mingye Zhu, Jagoda Zagała uległa 12:15 Ukraince Ołenie Krywickiej, a Kamilę Pytkę pokonała 15:12 późniejsza brązowa medalistka Vivian Kong Man Wai. Trzebińską sklasyfikowano na 54. miejscu, Zagałę na 55. i Pytkę na 62. Poza czołową „64” znalazło się osiem polskich szpadzistek, w tym st. szer. Magdalena Piekarska. Reprezentantce zegrzyńskiego WZS drogę do turnieju głównego zamknęła Niemka Ricarda Multerer – drużynowa wicemistrzyni świata z 2010 roku wygrała z Polką 12:11.

Turniej w Dubaju był pierwszym dla szpadzistek, z którego wyniki liczyły się do rankingu olimpijskiego. Wyniki tej klasyfikacji są bardzo istotne, gdyż cztery najlepsze drużyny otrzymają przepustki na igrzyska olimpijskie w Tokio. W turniejach drużynowych na przyszłorocznych igrzyskach w każdej broni walczyć będzie po osiem ekip. Poza tymi z rankingu olimpijskiego awans uzyskają najlepsze drużyny z klucza kontynentalnego – po jednej z Europy, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. Co istotne, trzy z czterech zawodniczek z każdej drużyny automatycznie zapewni sobie start w turnieju indywidualnym na igrzyskach. Punkty do rankingu olimpijskiego można zdobywać do 4 kwietnia 2020 roku. Najwięcej oczek można wywalczyć na mistrzostwach świata (w tym roku odbędą się w lipcu w Budapeszcie) oraz w Pucharach Świata i mistrzostwach Europy (mistrzostwa Starego Kontynentu zostaną rozegrane w czerwcu w Duesseldorfie).