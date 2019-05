Kolejni Terytorialsi przysięgali

Dziś w Grójcu 63 żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego złożyło przysięgę wojskową. Był to ostatni, najważniejszy moment 16-dniowego szkolenia podstawowego.

Żołnierze 64 batalionu lekkiej piechoty wypowiedzieli słowa roty przysięgi w niedzielę, 19 maja na terenie 1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu. – (…) Rotmistrz Witold Pilecki jest to człowiek wielkiego formatu, jak nie największego. Człowiek, który oddał swoje życie w imię prawdy, ale wcześniej wielokrotnie swoim życiem ryzykował, aby również zaświadczyć o prawdzie. Drodzy żołnierze, macie szczególnego Patrona. Patrona, który w każdym momencie waszej służby będzie wam przypominał, co oznaczają słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz, zwracając się do wszystkich zebranych na placu.

Wiceminister w swoim wystąpieniu przypomniał o zadaniach i roli, jaką Wojska Obrony Terytorialnej pełnią w obszarze naszego bezpieczeństwa. Podziękował także żołnierzom za ich poświęcenie. Za to, że służąc ojczyźnie, potrafią tę służbę pogodzić z pracą zawodową - (…) Dziś stanowicie jeden z elementów Systemu Obrony Rzeczypospolitej i dlatego tworzymy i mocno wpieramy Wojska Obrony Terytorialnej. Tak wiele dyskusji pojawia się w przestrzeni publicznej i przestrzeni medialnej, bo właśnie Wojska Obrony Terytorialnej są tym rodzajem sił zbrojnych, który podlega bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej i tak będzie do momentu, kiedy nie zdobędziecie pełnej gotowości operacyjnej - pełnej gotowości do działań bojowych. Potrwa to jeszcze kilka lat, ale trzymamy mocno kciuki za wasz sukces i za wasze powodzenie. Tym bardziej, ze jesteście formacją, która oprócz tego ze służy ojczyźnie - służy Polsce i Polakom, to również wykonuje swoje codzienne obowiązki. Często pogodzenie pracownika takiej czy innej instytucji, takiej czy innej firmy z obowiązkami rodzinnymi i z obowiązkami jeszcze służbowymi, jako żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej wydawałoby się, że jest to trudne do pogodzenia - ale wy pokazujecie, że jest to możliwe. Dlatego też powinniśmy i jesteśmy z Was bardzo dumni – podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister Skurkiewicz.