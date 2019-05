Nikt nie został wykluczony

Propozycje zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o weteranach to duży postęp w opiece państwa nad żołnierzami, którzy służyli na misjach. Szczególnie wobec tych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu (więcej niż 30 procent). Jest ich ponad 110. To oni najbardziej potrzebują pomocy, tym bardziej, że stan ich zdrowia pogarsza się z roku na rok. Po znowelizowaniu ustawy weterani poszkodowani otrzymają wsparcie w znacznie większym zakresie niż obecnie. Wyższy dodatek, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, kompleksowa opieka medyczna ponad limity określone przez NFZ, a także zwiększenie pomocy finansowej na naukę czy rozszerzenie systemu ulg za przejazdy komunikacją publiczną – lista jest długa.

To dobrze, że autorzy projektu nowelizacji zauważyli również weteranów, którzy cali i zdrowi wrócili do domów. Bonus dla tej grupy nie jest duży, ale na pewno zostanie zauważony, to m.in. bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni i pływalni należących do samorządów, a także bezpłatny wstęp do muzeów państwowych.

Fot. st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk/ CC DORSZ

Zaproponowane przepisy mają zmienić także definicję misji pokojowej i stabilizacyjnej, co pozwoli otrzymać status weterana m.in. uczestnikom międzynarodowych komisji kontroli i nadzoru nad zawieszeniem działań wojennych w Korei i Indochinach. To nieliczna grupa żołnierzy, którzy zostali pominięci w uchwalonej w 2011 roku ustawie o weteranach.

– Kibicujemy ministerstwu – mówił Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych, o propozycjach rozszerzających wsparcie dla byłych uczestników misji. Wielu członków tej organizacji już nie nosi munduru, ale nadal czują się związani z armią. Bo żołnierz to nie zawód, lecz służba i misja. Trudno przełożyć na pieniądze poświęcenie wojskowych. Opieka, którą zapewnia im ustawa, to minimum, jakie powinno zagwarantować państwo wysyłające ich na misje.