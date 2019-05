118. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego - patrona 6 MBOT

1 marca 2018 roku podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał decyzję o przyznaniu patrona 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Propozycje patronów zgłaszane były rok temu do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej przez poszczególne brygady. Najpierw w jednostkach głosowano nad kandydaturami, a później wytypowane nazwiska żołnierzy antykomunistycznego podziemia trafiły do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaakceptowane przez DWOT wnioski oddane zostały pod obrady komisji heraldycznej Ministerstwa Obrony Narodowej i do konsultacji w Instytucie Pamięci Narodowej.

13 maja 1901 urodził się Witold Pilecki, bohater, który z własnej woli trafił do Auschwitz, by tam przygotowywać ruch oporu. Po wojnie Witold Pilecki został skazany przez komunistów na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy.

REKLAMA

– Wybierając Witolda Pileckiego na patrona naszej brygady, dostrzegliśmy w nim doskonały wzór dla żołnierzy WOT-u. Pilecki wiedział, jak spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Mając rodzinę, świadomie wybrał żołnierską służbę. A wypełniając słowa żołnierskiej przysięgi, „nie szczędził krwi własnej ani życia” – mówi płk Grzegorz Kaliciak, dowódca 6 MBOT. – Niewiele osób zna działania Pileckiego i jego zaangażowanie w walkę o niepodległość w latach 1918–1921, a już zupełnie nieznana jest jego działalność na rzecz budowy obronności i integracji środowisk weteranów walk o niepodległość i rezerwistów w latach 30. – opisuje dowódca. Przypomina także, że Pilecki po zakończeniu walk w 1939 roku jako ochotnik włączył się do pracy w konspiracji. Jako ochotnik również pozwolił złapać się podczas niemieckiej łapanki na ulicach Warszawy i trafił do obozu Auschwitz. – Jako więzień podjął się misji stworzenia tajnej organizacji konspiracyjnej, jednocześnie zbierając informacje dotyczące funkcjonowania obozu. Po brawurowej ucieczce sporządził raport, który dotarł do emigracyjnych władz polskich. Mało osób wie także, że Pilecki ochotniczo przystąpił do walki w powstaniu warszawskim, dowodząc obroną Domu Turysty na pl. Starynkiewicza – wylicza zasługi patrona płk Kaliciak.

Żołnierze Wyklęci należeli do najdzielniejszych żołnierzy Rzeczypospolitej. Skazani na niepamięć i złą sławę, pozostali wzorem postawy obywatelskiej. Dziś, tradycje, dorobek i wartości Żołnierzy Wyklętych, z dumą przejmują żołnierze najmłodszej formacji polskich sił zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Podobnie jak ich wielcy poprzednicy, WOT stawiają na organizację struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności, czerpiąc z potencjału drzemiącego w sercach Polaków. Żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady OT są dumni z tego, że mogą czerpać z doświadczeń Żołnierzy Niezłomnych.

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. To rotmistrz Wojska Polskiego, awansowany pośmiertnie na stopień pułkownika, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., wojny obronnej 1939 r., żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego (TAP, ZWZ, AK), ochotnik do niemieckiego obozu Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu Chrobry II Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech, żołnierz podziemia niepodległościowego. Został skazany na śmierć i zamordowany przez komunistów w 1948 r. Przez wolną Polskę uhonorowany został Orderem Orła Białego, Orderem Żelaznej Gwiazdy Wytrwałości, Krzyżem Oświęcimskim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

***

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek