Historia cichociemnych to historia bohaterów

Aby upamiętnić zrzut Cichociemnych, mieszkańcy gminy Dąbrówka każdego roku spotykają się w kołakowskim lesie. Oprócz oficjalnych uroczystości z asystą honorową Wojska Polskiego, zorganizowano także rekonstrukcję zrzutu, w której wzięli udział żołnierze jednostki wojskowej GROM.

- To była decyzja niezwykle istotna i pokazująca determinację Polski i Polaków do tego, żeby wybić się na wolność, żeby pokonać okupanta. Cichociemni dążyli do celu, jakim jest wolność i niepodległość naszego kraju. Historia Cichociemnych jest historią niezwykłą, jest historią bohaterów, jest historią ludzi niezłomnych, jest historią, którą powinniśmy znać - podkreślił szef MON.

Obchodom towarzyszyły zawody sportowe. Szef MON wręczył uczestnikom biegów pamiątkowe medale.

Uroczystości w kołakowskim lesie zakończył Apel Pamięci oraz ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego.

Cichociemni, czyli żołnierze polscy szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych (dywersji, sabotażu, wywiadu, łączności i prowadzenia działań partyzanckich), wysyłani byli do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie, od końca 1943 roku, z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami i stanowili elitę Armii Krajowe. Łącznie wysłano do Polski 316 Cichociemnych, w tym jedną kobietę. Razem z Cichociemnymi zrzucono nad Polską około 670 ton różnego sprzętu.

