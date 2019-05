„Lubawki” do wymiany

Tylko do 17 maja mają czas firmy na zgłaszanie się do 31 WOG-u do postępowania na opracowanie i dostawę partii prototypowej, próbnej oraz wzoru do produkcji seryjnej nowych szelek do przenoszenia oporządzenia. Mają one zastąpić używany od ponad dwudziestu lat model wz. 988/MON, nazywany „lubawką”. Nowe szelki – po przejściu badań i testów – mają trafić do żołnierzy za rok.

„Nie mogę ich w żaden sposób spersonalizować pod moje potrzeby. Inne kamizelki taktyczne dostępne na rynku mają mocowania, które umożliwiają w zasadzie dowolną konfigurację kieszeni. A wz. 988/MON ma cztery przyszyte na stałe kieszenie na magazynki do AK czy Beryla oraz cztery małe kieszonki przy pasie. I tyle” – to fragment pisma, jakie jeden z żołnierzy przesłał do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jak przyznają tamtejsi specjaliści, to dość powszechna opinia o szelkach wz. 988/MON. Takich sygnałów z armii Inspektorat odbiera bowiem dużo więcej.

Wspomnianych szelek, potocznie zwanych „lubawkami”, polscy żołnierze używają do przenoszenia całego niezbędnego wyposażenia – dodatkowych magazynków, granatów czy pakietów medycznych. Niestety, model opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych nie cieszy się dobrą opinią użytkowników. Ponieważ tego typu informacje spływają do Inspektoratu od dłuższego czasu, nie tylko w formie pism i listów, ale także na licznych spotkaniach w jednostkach, wojskowi specjaliści przygotowali program wymiany szelek na nowy model.