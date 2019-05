Dowódca PKW wśród żołnierzy

Dowódca VI Zmiany PKW Irak – płk Mariusz Janikowski spotkał się z żołnierzami plutonu ochrony oraz mobilnego zespołu treningowego.

Pluton ochrony wchodzący w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku tworzą żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej. Ich głównym zadaniem jest transport i ochrona doradców. Cały skład plutonu to doświadczeni żołnierze, którzy doskonale znają realia Iraku a ich nabyte umiejętności zachowania się w trudnych warunkach i nabyta wiedza minimalizuje ewentualne niebezpieczeństwo podczas realizacji zadań. Mobilny zespół treningowy składa się głównie z żołnierzy 1. Brygady Logistycznej oraz Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza, a ich zadanie polega na przygotowaniu irackich specjalistów oraz instruktorów do prowadzenia samodzielnych obsług technicznych i napraw posowieckiego sprzętu pancernego. Podczas wizyty Dowódca PKW Irak zapoznał się z zadaniami wykonywanymi przez żołnierzy, była to również doskonała okazja do indywidualnych rozmów Dowódcy z podwładnymi o służbie w wyjątkowo trudnych warunkach klimatycznych.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza