100. rocznica urodzin majora Mariana Słowińskiego

Major Marian Słowiński to bohater wojenny. W tym roku ten zasłużony weteran skończył 100 lat. Jego wspomnienia to zapis najbardziej krwawych starć II wojny światowej.

W liście skierowanym do uczestników uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka Minister Obrony Narodowej napisał, że „losy pancerniaków z 1 Dywizji, zarówno podczas II wojny światowej jak i po niej, są odbiciem trudnej historii Polski. Wierność ideałom, honor, wola walki o wolną Polskę i Europę – to przymioty o których wszyscy powinniśmy pamiętać. Dlatego pielęgnowanie tradycji związanych z 1 Dywizją Pancerną, dbanie o miejsca pamięci, a szczególnie wspieranie i spotykanie się z weteranami, to nasz wspólny obowiązek”.

Gen. bryg. Jarosław Kraszewski odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, która gratulowała doniosłego jubileuszu majorowi Słowińskiemu. Jan Kasprzyk szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył dostojnemu jubilatowi honorową broń białą.

Major Marian Słowiński został również wyróżniony przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Na uroczystości zorganizowanej przez Dowództwo Generalne RSZ licznie zgromadzili się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, między innymi ambasadorzy: Holandii, Kanady, Belgii, burmistrz miasta Breda, przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierze Sił Zbrojnych Holandii oraz Dowództwa Generalnego RSZ jak również zaproszeni goście. W uroczystości udział wzięli żołnierze z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, która jest spadkobiercą bojowych tradycji 1. Polskiej Dywizji Pancernej, dowodzonej w latach wojny przez gen. Stanisława Maczka.

W swoim przemówieniu okolicznościowym dowódca generalny podkreślił zasługi majora Słowińskiego oraz złożył życzenia: - Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności z okazji setnej rocznicy Pańskich urodzin. Składam Panu wyrazy szacunku i wdzięczności za żołnierską służbę dla Ojczyzny. Wierny żołnierskiej przysiędze służył Pan w szeregach polskich formacji. Swoim męstwem, patriotyzmem, bogatym życiem przysłużył się Pan Ojczyźnie. Serdecznie za to wszystko dziękuję. Życzę Panu dobrego zdrowia, sił i wszelkiej pomyślności.

Tekst: kpt. Magdalena Busz