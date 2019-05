Żandarmi spokrewnieni służbą

6 maja w warszawskim kompleksie Żandarmerii Wojskowej odbyła się ogólnopolska zbiórka krwi pn. „SpoKREWnieni służbą”, która została zainaugurowana 1 marca podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

O godzinie 8:30 na placu apelowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zaparkował mobilny punkt poboru krwi z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ponieważ możliwości krwiobusa są ograniczone, przed drzwiami pojazdu szybko ustawiła się kolejka chętnych do oddania krwi. – Musiałem dziś dołączyć do „SpoKREWnionych służbą”, bo to nie tylko oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, ale również akcja, dzięki której możemy służyć społeczeństwu w czasie pokoju, akcja, która umożliwia nam ratowanie ludzkiego życia – a to przecież nasz żołnierski obowiązek – powiedział Matys, żołnierz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, który jest na co dzień honorowym krwiodawcą.

Przez 4,5 godziny personel mobilnego punktu poboru krwi miał ręce pełne roboty. W tak krótkim czasie krew oddało 26 żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej. To blisko 13 litrów bezcennego płynu, który niejednokrotnie ratuje życie ciężko chorym i operowanym.