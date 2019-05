3 Maja uczczony wojskową defiladą

Niezbędnym elementem do tego, by Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie, jest dobrze wyposażona, sprawna i dobrze wyszkolona armia – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Częścią uroczystości była defilada Wojska Polskiego i służb mundurowych, która przeszła ulicami Warszawy.

– Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, aby Polska była państwem stabilnym i dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie – powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Centralne uroczystości w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się dzisiaj w Warszawie. – Niezbędnym elementem bezpieczeństwa jest dobrze wyposażona, sprawna i dobrze wyszkolona armia. Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy świetnych funkcjonariuszy. Zawsze ich mieliśmy, to nasza tradycja. Umieliśmy walczyć zawsze wtedy, kiedy było to potrzebne – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

Prezydent Duda przypomniał, że kilka dni temu odznaczył 34 polskich żołnierzy, którzy w 2004 roku bronili w irackiej Karbali tamtejszego ratusza. – To pierwsza po II wojnie światowej duża bitwa, w której brali udział nasi żołnierze – zaznaczył prezydent. – Zdali egzamin na medal! Żaden z nich nie został nawet ranny, tak świetnie byli przygotowani i tak dobrze byli dowodzeni. To jest właśnie dzisiejszy, współczesny polski żołnierz. Czego mu potrzeba? Potrzeba mu bardzo dobrego wyposażenia. I to jest nasze wielkie zadanie, które musimy na przestrzeni najbliższych lat realizować – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

W trakcie uroczystości wystąpił także minister Mariusz Błaszczak. – Przystąpienie naszego kraju do NATO i Unii potwierdziło cywilizacyjną i kulturową przynależność Polski do świata Zachodu. Uwolniło potencjał, dzięki któremu dziś możemy powiedzieć, że polskie siły zbrojne są skuteczne, sprawnie dowodzone i konsekwentnie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt – mówił szef MON. Minister nawiązał także do hasła tegorocznej defilady – „Silni w sojuszach”. – Zobaczymy także żołnierzy reprezentujących wojska państw sojuszniczych. Żołnierzy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji oraz poczty sztandarowe innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – mówił minister Błaszczak. – Obecność wojsk NATO jest wyrazem szacunku i poczucia wspólnoty. Chciałbym podkreślić, że Wojsko Polskie było, jest i będzie aktywne, jeżeli chodzi o udział w misjach. Polska jest silna w sojuszach! – dodał.

Potem wzdłuż bulwarów wiślanych przeszła defilada Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych. Jej organizacja 3 maja to nawiązanie do przedwojennej tradycji oraz sposób na dodatkowe podkreślenie dwóch ważnych tegorocznych rocznic – 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 20-lecia obecności w NATO. Z tego powodu defilada odbyła się pod hasłem „Silni w sojuszach”.

Wzięło w niej udział ok. 2000 żołnierzy i funkcjonariuszy. Obok wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych – wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojsk obrony terytorialnej – defilowali m.in. policjanci, strażacy, strażnicy graniczni czy straż marszałkowska.

Wisłostradą przejechał także ciężki sprzęt na co dzień wykorzystywany do szkolenia na poligonach. Można było zobaczyć m.in. najnowsze nabytki Wojska Polskiego, czyli samobieżne moździerze Rak oraz armatohaubice Krab. Nie mogło oczywiście zabraknąć „pancernej pięści” naszej armii – czołgów Leopard 2A5. W powietrznej części pokazu wzięło udział ok. 80 samolotów i śmigłowców, w tym m.in. wielozadaniowe F-16, transportowe Herculesy czy szkolne odrzutowce Bieliki. Nad Warszawą pojawiła się także silna reprezentacja śmigłowców: uderzeniowe maszyny Mi-24, wielozadaniowe Mi-17, a także trzy Black Hawki S-70i, które kilka tygodni temu weszły do służby w policji.

Para prezydencka oraz kawalerowie Orderu Orła Białego (od lewej): Władysław Siemaszko, dr Czesław Bielecki i prof. Wincenty Kućma.

Z okazji narodowego święta prezydent wręczył także najwyższe odznaczenia państwowe. Orderami Orła Białego zostali odznaczeni dr Czesław Bielecki, architekt i publicysta, działacz opozycji w PRL; prof. Wincenty Kućma, rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, autor m.in. pomnika Powstania Warszawskiego, pomnika Obrońców Poczty Gdańskiej, pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie i Armii Krajowej w Kielcach; Władysław Siemaszko, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Wir”, prawnik, działacz kresowy, jeden z najwybitniejszych badaczy i dokumentalistów tragedii polskiej ludności na Wołyniu w czasie II wojny światowej.