Prezydent RP wyróżnił 2 Lubelską Brygadę OT

O tym jak ważne jest to wyróżnienie niech świadczą słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „Eksponujcie ją Państwo z dumą i radością – jako manifestację oddania Polsce i wyraz naszej tożsamości. Jako symbol wspaniałego dorobku naszego narodu (…).

Biało-czerwona flaga jest jednym z najczcigodniejszych symboli Rzeczypospolitej. Jednoczy ona i umacnia naszą polską wspólnotę. Jest świadkiem historii ojczystej oraz znakiem patriotyzmu i tożsamości narodowej”.

Z kolei dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz podkreślił, „że wyróżnienie to jest dla nas – wszystkich żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej szczególne, to docenienie bardzo dużego wysiłku jaki na co dzień w swoją służbę wkładają żołnierze z lubelskiej brygady”.

Prezydent Andrzej Duda wyróżnił wręczeniem flagi 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej jako instytucję szczególnie zasłużoną w działalności społecznej i kulturalnej oraz rozpowszechniającą patriotyzm.

Podstawą wręczenia flagi jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Zwyczaj wręczania flag zapoczątkowany został w 2007 r. Flaga przyznawana jest min. wyróżniającym się organizacjom, instytucjom jednostkom wojskowym.

Tekst: kpt. Damian Stanula