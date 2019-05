Polacy świętują Dzień Flagi

Barwy biało-czerwone, nasza flaga, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Duda odbyły się z kolei w Warszawie. Flaga została podniesiona na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest polskim świętem wprowadzonym ustawą z 20 lutego 2004 roku. Centralne obchody tradycyjnie odbywają się w stolicy. Tak było również dzisiaj. Na Placu Zamkowym żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego podnieśli flagę państwową na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, a zebrani odśpiewali hymn Polski.

W uroczystości uczestniczył prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Obecny był także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, władz państwowych, dowódcy wojskowi, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy stolicy. Uroczystości zakończyła defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Para prezydencka rozdawała dziś mieszkańcom stolicy biało-czerwone flagi.

Uroczystości związane z Dniem Flagi odbyły się również przed Belwederem. Prezydent Andrzej Duda wręczał flagi państwowe m.in. przedstawicielom formacji mundurowych oraz działaczom polonijnym ( 2 maja jest obchodzony także jako Dzień P olonii i Polaków za Granicą). Jedną z flag z wierzchnik sił zbrojnych przekazał na ręce dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Płk Tadeusz Nastarowicz odebrał ją w imieniu lubelskich terytorialsów.

Natomiast w Szczecinie, w uroczystości podniesienia flagi na Urzędzie Wojewódzkim, wziął udział premier Mateusz Morawiecki. – Barwy biało-czerwone, nasza flaga, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – mówił szef rządu. Dodał, że flaga powiewała na polach bitew II wojny światowej, nad płonącą Warszawą, pod Tobrukiem, Monte Cassino... – Przez lata biało-czerwona flaga wyznaczała naszą przyszłość. Dlatego nadal należy trzymać ją głęboko w swoim sercu, aby wciąż była naszym życiowym drogowskazem – podkreślił premier Morawiecki.

2 maja jest obchodzony także jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą (święto zostało ustanowione w 2002 roku). Z tej okazji dziś, na dziedzińcu Belwederu prezydent Duda wręczył flagi państwowe działaczom polonijnym, w tym przedstawicielom różnych organizacji, instytucji, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zostały też wręczone odznaczenia państwowe.

Dzień Flagi świętowany jest w całym kraju. Polacy wywieszają flagi na balkonach, przypinają biało-czerwone kokardy do ubrań, biorą udział w organizowanych z tej okazji różnego rodzaju akcjach, biegach i spektaklach.

Obecny wzór flagi ma 100 lat. Projekt ustawy „O godłach i barwach Rzeczpospolitej Polskiej” został wniesiony do Sejmu i przyjęty 1 sierpnia 1919 roku. Za barwy narodowe uznano kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, górny jest biały, a dolny czerwony. Ustalone wówczas proporcje szerokości do długości (5:8) pozostają aktualne do dzisiaj.

Polska nie jest jedynym państwem, w którym obchodzi się święto flagi. Z takiej okazji świętują też mieszkańcy m.in. w Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Argentyny, Finlandii, Ukrainy i Chin.