Medale dla uczestników walk w Karbali

– Mam wielką przyjemność, ale przede wszystkim zaszczyt, że mogę wręczyć Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Mogę je wręczyć tym, którzy suwerenność i niepodległość Polski swoją służbą i swoim bohaterstwem z całą pewnością umocnili. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i jeszcze raz z całego serca dziękuję – mówił prezydent Andrzej Duda do żołnierzy, którzy 15 lat temu bronili City Hall w Karbali.

Zwierzchnik sił zbrojnych zwrócił uwagę, że dzięki mądrości dowódców, podczas kilkudniowej wymiany ognia, nie zginął żaden polski żołnierz.

Najdzielniejsi z dzielnych

Do uczestników walk zwrócił się także szef MON. – Żołnierze Wojska Polskiego okazali się najdzielniejszymi z dzielnych. Żołnierzami, którzy potrafili utrzymać atakowaną placówkę. Serdecznie wam dziękuję za taką postawę – mówił Mariusz Błaszczak. Minister wręczył pięciu weteranom pamiątkowe ryngrafy.



Inicjatorem przyznania wyróżnień był płk Grzegorz Kaliciak, który (wówczas w stopniu kapitana) dowodził żołnierzami walczącymi w Karbali. – Czuję się odpowiedzialny za to, by ich wysiłek, wyjątkowa odwaga i męstwo zostały docenione poprzez odpowiednie wyróżnienie – pisał płk Grzegorz Kaliciak we wniosku do ministra Błaszczaka.

Prezydent i minister obejrzeli pokaz wyszkolenia żołnierzy 17 WBZ. Zmotoryzowani zaprezentowali gościom strzelanie sytuacyjne w wąwozie. Epizod dotyczył wyjścia z zasadzki, w którą wpadł jeden z plutonów. – Żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej należą do elity Wojska Polskiego – mówił minister obrony. Przypomniał, że brygada dysponuje najnowocześniejszym sprzętem a sojusznicy mówią o świetnym wyszkoleniu jej żołnierzy.

Strzały w Karbali

Walki w Karbali, w których brali udział uczestnicy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku wiosną 2004 roku uznawane są za najcięższe, w jakich polscy żołnierze uczestniczyli od czasów zakończenia II wojny światowej.

Żołnierze 2 Grupy Bojowej ze składu II zmiany PKW, w Campie Lima (10 km od Karbali) znaleźli się w połowie lutego 2004 roku. Od samego początku ich sytuacja była bardzo trudna. Do Karbali – świętego miasta muzułmanów – na Aszurę, czyli najważniejsze święto szyitów, maszerowały wszystkimi drogami miliony wiernych. W tym samym czasie w mieście coraz śmielej działali bojówkarze z tzw. armii Mahdiego zorganizowanej przez radykalnego przywódcę duchownego al-Sadra. Na ulice wyszli ludzie z bronią. 29 lutego 2004 roku doszło do pierwszego tragicznego wydarzenia. W drogowy punkt kontrolny zorganizowany przez Polaków celowo wjechał rozpędzony autobus. Ranny został pierwszy żołnierz, sierż. Janusz Raczy.

Przez kolejne tygodnie zagrożenie rosło. W ostatnią niedzielę marca 2004 roku przy miejscowych meczetach dokonano sześć zamachów samobójczych. Śmieć poniosło około 140 wiernych, a ponad 200 zostało rannych. 3 kwietnia 2004 roku w nocy, rozpoczęła się rewolta szyickich ekstremistów. Armia Mahdiego uderzyła jednocześnie w kilku większych miastach. W centrum Karbali przy City Hall ( miejscowy ratusz) doszło do regularnej bitwy. Około 50 żołnierzy, 30 polskich i około 20 bułgarskich przez kilka dni i nocy broniło siedziby centralnych władz prowincji. Najtrudniejsza była pierwsza noc. Żołnierze kompanii rozpoznawczej Fox, dowodzeni przez kapitana Grzegorza Kaliciaka, odparła wiele szturmów, zabijając około 80 rebeliantów. Bitwa przeszła do historii wojskowości.

3 maja 2004 roku polscy i amerykańscy żołnierze przystąpili do czyszczenia miasta z rąk sadrystów. W ciągu kilku tygodni doszło do licznych potyczek. Karbala została jednak zdobyta. W lipcu żołnierze II zmiany powrócili do kraju. Zabroniono im jednak mówić o walkach. Przez długi czas ich bohaterstwo było przemilczane i niedoceniane.

