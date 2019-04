Biało-czerwone święto w jednostkach

W tym roku obchodzimy 228. rocznicę upamiętniającą ważne w historii Polski wydarzenie, jakim było uchwalenie 3 maja 1791 roku, pierwszej w Europie „Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Miała ona być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Natomiast Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Jednym z argumentów jego ustanowienia było to, że 2 maja 1945 r., w czasie bitwy o Berlin polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Dzień Flagi pośrednio upamiętnia w pewien sposób triumf polskiego oręża w czasie ostatniej wojny.

W uroczystym apelu uczestniczyli żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej oraz słuchacze kursów Centrum. Meldunek o rozpoczęciu komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneuszowi Furze złożył zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński. Uroczystość uświetniła również kompania honorowa wraz z pocztami: flagowym oraz sztandarowym. Flaga RP w tym dniu została uroczyście podniesiona na maszt przez żołnierzy Centrum, a polski hymn odtworzony.

Zabierając głos komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura podkreślił, że uchwalona Konstytucja 3 maja w 1791 roku była jednym z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski, mogła stanowić podwaliny silnego państwa polskiego, a także zmienić bieg historii naszego kraju. Powiedział on także, że z tego dokumentu możemy być dumni, ponieważ zawierał on zapisy, które w czasach współczesnych stanowią kanony konstytucji wielu państw demokratycznych. Natomiast Dzień Flagi jest jak co roku doskonałą okazją do zamanifestowania przywiązania do naszych barw narodowych i jest dniem, w którym możemy wyrazić naszą jedność narodową.

Uroczysty apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja był również dla komendanta Centrum okazją do podziękowania kadrze i pracownikom resortu obrony narodowej za sumienne wywiązywanie się z codziennych obowiązków oraz wysoki poziom realizacji zadań oraz złożenia życzeń dalszych sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Na uroczystości płk Fura wręczył wyróżnienia żołnierzom – list gratulacyjny dla st. chor. sztab. Cezarego Zychnowskiego, odznaki tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP III stopnia kpt. Marcinowi Sochoniowi oraz akt mianowania nowemu szefowi Sekcji Służby Zdrowia mjr. Romanowi Pająkowi. Wielu żołnierzy i pracowników RON otrzymało także pochwały, urlopy wypoczynkowe oraz nagrody uznaniowe.

Majowa uroczystość w Centrum zakończyła się w tym dniu defiladą pododdziałów.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran