Gotowi na defiladę

– 2019 rok jest rokiem szczególnym. 20 lat temu Polska przystąpiła do NATO, a 15 lat temu do Unii Europejskiej.Chcieliśmy uczcić te dwa niezwykle istotne wydarzenia, dlatego 3 maja na Wisłostradzie odbędzie się defilada – mówił dziś rano Mariusz Błaszak, minister obrony narodowej. – Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w Unii stanowią filary naszego bezpieczeństwa, stąd nazwa defilady – „Silni w sojuszach” – podkreślił minister.

Szef MON przypomniał, że 3 maja będzie można zobaczyć dwa tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy. Jak mówił, oprócz przedstawicieli Wojska Polskiego, Wisłostradą przedefilują także wojskowi z armiiStanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, a także, po raz pierwszy, funkcjonariusze innych służb – Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Więziennej, Ochrony Kolei, Służby Ochrony Państwa, a także przedstawiciele Lasów Państwowych i Krajowej Administracji Skarbowej.

Oprócz tego, wojsko i funkcjonariusze zaprezentują także sprzęt, jakim posługują się podczas służby. Będą to m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, czołgi Leopard, armatohaubice Krab i Dana, wyrzutnie rakiet Langusta, zestawy przeciwlotnicze Poprad, a także amerykańskie bojowe wozy opancerzone Bradley, czołgi Abrams czy pojazdy rozpoznawcze Panther z Wielkiej Brytanii.

Natomiast Policja, oprócz radiowozów, zaprezentuje m.in. motocykle, ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego, pojazd z zamontowaną automatyczną wyrzutnią granatów łzawiących, lekki transporter opancerzony SCAM „Dzik”, skutery oraz łodzie. Państwowa Straż Pożarna przyjedzie na Wisłostradę z różnego rodzaju pojazdami gaśniczymi oraz ratownictwa chemicznego i medycznego, a Straż Graniczna pokaże pojazdy patrolowe, terenowe, obserwacyjne oraz quady. – Podczas defilady będziemy mogli zobaczyć przedstawicieli instytucji, które stanowią trzon bezpieczeństwa państwa Polskiego – zaznaczył minister. – Zapraszam serdecznie, żebyśmy mogli wspólnie podziwiać ich wyszkolenie – dodał.

Aby defilada przebiegła sprawnie i bezpiecznie, żołnierze i funkcjonariusze rozpoczęli przygotowania już w zeszłym tygodniu. Od tego czasu pododdziały piesze zgrywały się na lotnisku w Sochaczewie-Bielice, a sprzęt został zgrupowany w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej. Dziś w nocy odbyła się próba generalna wydarzenia. Na Wisłostradzie defilowali żołnierze i funkcjonariusze, przejechał także ciężki sprzęt.

Jak mówi płk Andrzej Kupis, główny koordynator ds. defilady z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, był to istotny element przygotowań do tego wydarzenia. – To wyjątkowa defilada, bo nie uczestniczymy w niej tylko my, czyli wojsko, ale także funkcjonariusze innych służb, więc synchronizacja jest niezwykle istotna. Na tej próbie mogliśmy zmierzyć między innymi czasy przejazdów poszczególnych pojazdów czy sprawdzić łączność – mówi. – To dla nas bardzo ważne, aby wszystko przebiegło bezpiecznie i było miłe dla oka. Teraz wiemy, że tak będzie – podkreślił.

Natomiast wczoraj swój test przed defiladą przeszli lotnicy. To właśnie oni zainaugurują defiladę „Silni w Sojuszach”. Jako pierwszy nad Wisłostradą pojawi się zespół akrobacyjny „Biało-Czerwone Iskry”, a tuż za nim pojawią się m.in. myśliwce F-16, samoloty do transportu najważniejszych osób w państwie Gulfstream G-550 czy policyjne śmigłowce Black Hawk. W sumie do działania zostanie zaangażowanych 70 statków powietrznych.

Defilada rozpocznie się o godzinie 14 na wysokości skrzyżowania Wybrzeża Gdyńskiego i ulicy Sanguszki, a zakończy przy ulicy Karowej. Centralne miejsce defilady będzie można obserwować w okolicach Multimedialnego Parku Fontann.