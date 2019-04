29. Bieg konstytucji 3 maja

AKTYWNA WARSZAWA przygotowała nie tylko specjalne medale, ale również klasyfikację generalną całej Warszawskiej Triady Biegowej w 2019r. (zgodnie z podziałem na dystanse).

- Dodatkowo planujemy specjalną niespodziankę dla wszystkich biegaczy i kibiców zgromadzonych przy strefie startu w al. Hopfera (piątek 3 maja, godz. 10:30-11:00) – zapowiada Maciej Mroczek.

Biegniemy dla Adama

Podczas 29. Biegu Konstytucji 3 Maja PKO Bank Polski (Sponsor Strategiczny Warszawskiej Triady Biegowej) zorganizuje akcję charytatywną „biegną dla…”. W tym roku zawodnicy mogą pobiec dla 8-letniego Adama. Adaś ma hemimelię strzałkową lewej nogi i stopę o dwóch promieniach. Aby jego stopa mogła normalnie rosnąć, niezbędne jest przeprowadzenie operacji wydłużenia nogi. Chłopiec jest podopiecznym Fundacji Lepszy Los.

Jeżeli co najmniej 200 zawodników przyłączy się do akcji i dobiegnie do mety z przypiętą na plecach kartką „biegnę dla…”, Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę na operację Adama.

Kartki „biegnę dla Adama” do odbioru w dniu biegu w namiocie PKO Banku Polskiego zlokalizowanym w okolicy startu (w godz. 9-11) oraz w biurze zawodów w dniach od 26 kwietnia do 2 maja.

Z pomocą WAT

AKTYWNA WARSZAWA kontynuuje współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, której ponad 100 słuchaczy na zasadach wolontariatu będzie pracowało w najbardziej newralgicznych punktach imprezy.

Zapisać na 29. Bieg Konstytucji 3 maja można się wciąż tutaj!

„Polska Zbrojna” objęła 29. Bieg Konstytucji 3 Maja patronatem medialnym.