Beast from the East

Illinois Army National Guard Best Warrior Competition – w tych morderczych zawodach wzięło udział tylko dwunastu wybitnych żołnierzy, w tym dwóch z Polski. Podczas licznych zadań walczyli z ogromnym zmęczeniem, brakiem snu, a także niekończącymi się kilometrami biegu z ponad 15-kilogramowym plecakiem, ale cel został osiągnięty – polscy żołnierze z rewelacyjnymi wynikami zaliczyli zawody!

Wojsko Polskie stale podnosi swoje zdolności dzięki systematycznemu i intensywnemu szkoleniu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Niebywałą okazję do potwierdzenia wysokiego poziomu profesjonalizmu otrzymali żołnierze z dwóch szczecińskich jednostek wojskowych: sierżant Krzysztof Kolonko z 12 Brygady Zmechanizowanej oraz kapral Sandra Nagot z 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich. To oni - jako pierwsi Polacy wzięli udział w niezwykle katorżniczych zawodach armii amerykańskiej „Illinois Army National Guard Best Warrior Competition” w Marseilles Traning Centre w Illinois.

Sierżant Kolonko o możliwości wzięcia udziału w zawodach dowiedział się 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem, więc czasu na przygotowania miał bardzo mało, ale z wielką determinacją zamierzał zmierzyć się z wyzwaniem. „Żołnierz stale musi być przygotowany do wszelkich zadań. Sprawność fizyczną staram się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie cały rok, więc skupiłem się przede wszystkim na przygotowaniach z topografii” – podkreślił sierż. Kolonko.