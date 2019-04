Holandia pamięta o gen. Maczku

„Wolność Holandii opiera się po części na polskim heroizmie. W Holandii nigdy o tym nie zapomnimy” – powiedział w jednym ze swoich wystąpień król Wilhelm Aleksander. Mimo iż minęły dziesiątki lat od zakończenia II wojny światowej, Holendrzy wciąż pamiętają o generale Maczku i jego żołnierzach. Regularnie pojawiają się ciekawe inicjatywy mające na celu upamiętnienie polskich bohaterów. Obecnie trwa intensywna zbiórka pieniędzy i walka z czasem, aby jeszcze w październiku 2019 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia Bredy, otworzyć Memoriał Generała Maczka.

Po raz kolejny w Holandii zakwitły tulipany, a dziesiątki tysięcy turystów odwiedza słynne ogrody Keukenhof w Lisse, by podziwiać 7 milionów tulipanów, ponad 800 odmian, które tam posadzono. W 2013 roku oficjalnie zaprezentowano tulipana o nazwie Generał Maczek. W ten sposób Holendrzy upamiętniają ważne dla nich postacie. Nową odmianę tego kwiatu, nazwaną nazwiskiem polskiego generała, hodowano aż 16 lat, a efektem są płatki odnoszące się swoją kolorystyką do polskiej flagi i barw miejskich Bredy. Zaprezentowano go po raz pierwszy podczas uroczystości z udziałem weteranów z 1 Dywizji Pancernej na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Bredzie. Pięćset cebulek wsadzono także przy grobie generała Maczka.

Za każdym razem, gdy odwiedzam Holandię, a zwłaszcza tamtejsze księgarnie, mam wrażenie, że książek historycznych jest tam znacznie mniej niż w Polsce. Liczbą przyćmiewa je fachowa literatura ekonomiczna czy językowa. Widać wyraźnie handlowe tradycje Holandii – państwa, które już od XVII wieku mocno skupione jest na działalności morskiej i handlowej. Nie oznacza to jednak, że Holendrzy nie pamiętają o historii. Szczególne wrażenie robi na mnie ich podejście do tematu II wojny światowej i wielki szacunek, jakim darzą żołnierzy 1 Dywizji Pancernej i ich dowódcę generała Maczka, którzy brali udział w wyzwalaniu Holandii i Belgii spod niemieckiej okupacji. Mimo iż coraz więcej lat dzieli nas od II wojny światowej, w Holandii pojawiają się regularnie nowe projekty mające na celu upamiętnienie polskich żołnierzy. Co ważne, projekty te są często inicjatywą różnych środowisk społecznych, a regularnie włączają się w nie także władze państwowe.