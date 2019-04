Obchody 100-lecia powstania ZTG „Sokół” w Polsce

Obchody 100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce będą jedną z najważniejszych i największych tego typu uroczystości w ostatnich latach. Obchody, które odbędą się w sobotę 27 kwietnia 2019 r. w sali głównej Centrum Olimpijskiego przy PKOLu (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4), przyciągną delegacje z całego kraju oraz zagranicy. W trakcie uroczystości znaczek okolicznościowy poświęcony TG „Sokół” zaprezentuje Poczta Polska - znaczek wchodzi do obiegu w przededniu obchodów, a Muzeum Sportu i Turystyki zaprezentuje najcenniejszą część zbiorów dotyczącą TG „Sokół”.

Krótka historia organizacji.

Pierwsze gniazdo polskiego "Sokoła" powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie, kilka lat po upadku powstania styczniowego. Później idea ta rozprzestrzeniła się na pozostałe zabory, przyczyniając się do narodzin i rozwoju masowego ruchu gimnastycznego w Polsce. Pod szyldem gimnastyki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” prowadziło wielokierunkową działalność narodową, niepodległościową, paramilitarną i ogólnosportową (większość dyscyplin sportu w Polsce ma swoje korzenie w TG „Sokół”). Godłem nowego stowarzyszenia był – i pozostaje nim do dziś – sokół w locie na amarantowym tle, trzymający w szponach ciężarki, który w trudnych czasach zaborów zastępował Polakom zdelegalizowane godło polskie – orła białego na czerwonym tle.