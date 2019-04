Sojusznicza rywalizacja saperów

Rywalizacja drużyn obejmowała wiele zadań, które wymagały pełnego zaangażowania, zgrania oraz specjalistycznej wiedzy w obszarze inżynierii wojskowej. Pod czujnym okiem sędziego technicznego zawodów ppłk. Adama Kobusińskiego z zarządu inżynierii wojskowej, saperzy zmagali się z takimi dyscyplinami jak: zakładanie grupy min przeciwpancernych, strzelanie z karabinka szturmowego, rzut granatem na odległość i celność, pokonywanie pętli taktycznej, budowa szczeliny odkrytej, usuwanie min z wykorzystaniem kotwiczki minerskiej składanej, marszobieg na 5000 m czy pokonywanie przeszkody wodnej z wykorzystaniem łodzi saperskiej.

W ramach obchodów 20-tej rocznicy wstąpienia Polski do NATO, w zawodach po raz pierwszy wzięli udział saperzy z Brygadowego Batalionu Inżynieryjnego USA (1 BEB) oraz 15 Pułku Inżynieryjnego Sił Zbrojnych Republiki Czech. W trakcie współzawodnictwa nasi sojusznicy wielokrotnie wyrażali bardzo pozytywne opinie dotyczące zarówno organizacji i zabezpieczenia zawodów, jak również możliwości wykonywania zadań inżynieryjnych w środowisku międzynarodowym. Jednym słowem, interoperacyjność saperów NATO nie jest już tylko często powtarzanym sloganem, a istotnym faktem, który będzie kontynuowany podczas kolejnych edycji zawodów.

Warto przytoczyć chociażby słowa dowódcy 1 BEB, ppłk. Erica Gilge, który stwierdził, że zawody użyteczno-bojowe będą jednym z kluczowych przedsięwzięć w takcie pobytu jego żołnierzy na terenie naszego kraju (cyt. ang. „many of our Soldiers stated they believe this will be their favorite event of our rotation to Europe. I guarantee that the next brigade to come to Poland will be thrilled to compete if they are given the same opportunity.”). W opinii amerykańskich i czeskich saperów, wysoki poziom trudności zadanych konkurencji oraz ich różnorodność z jednej strony zasługuje na uznanie, a z drugiej determinuje potrzebę wielomiesięcznego treningu i przygotowań.

Gospodarz zawodów ppłk Radosław Podolski, dowódca 3 batalionu inżynieryjnego, zadbał o sprawny przebieg zawodów oraz zabezpieczenie logistyczne.

Puchar przechodni Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej za zajęcie I miejsca w zawodach użyteczno-bojowych zdobyła drużyna reprezentująca 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny. Na kolejnych miejscach uplasowali się: II miejsce: 1 Pułk Saperów, III miejsce: 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Wyróżnienia wręczył płk Bogdan Papierski, szef oddziału szkolenia zarządu inżynierii wojskowej inspektoratu rodzajów wojsk DG RSZ.

Tekst: ppłk Remigiusz Michoń