Jestem żołnierzem 17-stki

Jak wygląda Twój standardowy dzień służby?

Każdy dzień wygląda inaczej w zależności od zadań jakie mamy do realizacji, elementami stałymi jest codzienna poranna rozruch fizyczny m.in bieg na 3 km poprzedzony ćwiczeniami rozciągającymi. Po porannym rozruchu idziemy na apel, na którym stawiane są zadania do realizacji każdego dnia, a następnie ich praktyczna realizacja. W dni szkolenia bojowego moja drużyna pobiera zestawy treningowe PPZR GROM i w ramach doskonalenia wykonujemy szereg norm szkoleniowych. Strzelania bojowe wykonujemy głownie na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka- Wicko. Dzień służby kończy apel po południowy podsumowujący cały dzień służby .

Dlaczego 17WBZ? Dlaczego wojska przeciwlotnicze?

17WBZ to jednostka wojskowa wysoko oceniana pod względem szkoleniowym, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiająca rozwój zawodowy oraz uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach międzynarodowych oraz misjach w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Wojska przeciwlotnicze to niezbędny element wsparcia bojowego pododdziałów ogólnowojskowych, pomimo że jesteśmy mniej widoczni to nasze możliwości zapewniają swobodę działania osłanianym pododdziałom w ramach zagrożenia uderzeniami z powietrza. Specyfika działania drużyn przeciwlotniczych jest zbliżona do charakteru realizacji zadań przez sekcje strzelców wyborowych. My też działamy w ukryciu, w pełnym kamuflażu, niewykrywalni dla przeciwnika ale bardzo groźni i skuteczni.

Wojsko to rodzinne tradycje czy Twój pomysł na życie?

Początkowo było to tylko odbycie zasadniczej służby wojskowej, ale z czasem stało się sposobem na życie, która przerodziła się w prawdziwą pasje i szansę dalszego rozwoju. Służba wojskowa dała mi poczucie stabilności oraz prestiżu. Żołnierze są pozytywnie odbierani w środowisku cywilnym i często byłem tego świadkiem.

Jak oceniasz służbę wojskową z perspektywy lat spędzonych w Wielkopolskiej Brygadzie ? Jakie są silne strony naszego zawodu?

Służba w 17WBZ dała mi ogromne możliwości rozwoju zawodowego, zdobyłem duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne w trakcie różnego rodzaju ćwiczeń, szkoleń i zadań bojowych, które na przestrzeni lat miałem sposobność realizować. Niewątpliwie atutami naszego zawodu jest samodyscyplina, która tworzy niezbędny fundament funkcjonowania wojska, a także umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Podoficerowie to „kręgosłup armii” czy w Wielkopolskiej Brygadzie czujesz tą odpowiedzialność?

W 17WBZ daje się odczuć duży szacunek dla podoficerów, to my jesteśmy najbliżej żołnierzy, to my wykonujemy z nimi zadania taktyczne i ogniowe. Żołnierze czują nasze wsparcie i często korzystają z naszego doświadczenia. Potencjał ludzki jakim są podoficerowie i ich wkład w rozwój wojska w mojej opinii jest nieoceniony. W naszej jednostce kładzie się duży nacisk na profesjonalne wyszkolenie żołnierzy oraz samodyscyplinę, tak aby w przyszłości którzy mogli się stać „kręgosłupem armii”.

Przez lata służby w 17-stce przeżyłeś pewnie wiele ciekawych przygód? Mógłbyś podzielić się jedną z nich, która szczególnie utkwiła Ci w pamięci.

W mojej dotychczasowej służbie miało miejsce wiele ciekawych zdarzeń. Trudno wybrać jakieś jedno jedyne w swoim rodzaju zdarzenie, ale muszę przyznać że do dziś pamiętam swoje pierwsze strzelenie z PPZR GROM i bezpośrednie trafienie. Nigdy tego nie zapomnę, melduję gotowość do strzelania, „odpalam” źródło i namierzam cel. Krótko prowadzę go, jest sygnał - uchwyciłem – strzelam !!! Kilka czynności ale muszę zaznaczyć że wymagało to wielu godzin treningu, bo pomimo iż zestaw GROM jest bardzo skuteczny to nie każda rakieta dosięga celu. Uważam że, warto wstąpić w szeregi 17WBZ, aby móc przeżyć i doświadczyć takich emocji i wielu ciekawych przygód.

Co w Twojej opinii może zachęcić do założenia mundury dzisiejszą młodzież?

Moim zadaniem, dzisiejszą młodzież powinna zachęcić przede wszystkim stabilizacja zawodowa jaką daje wojsko, jasna ścieżka awansu i rozwoju zawodowego. Myślę że nie bez znaczenia będą także wszelkiego rodzaju dodatki pieniężne oraz świadczenia rzeczowe. Innym ważnym elementem zachęcającym do służby mogą być ciekawe i różnorodne szkolenia poligonowe, także międzynarodowe, gdzie możemy doskonalić i rozwijać umiejętności językowe oraz wymieniać doświadczenia bojowe. Musimy jednak pamiętać, że to nie jest praca, my żołnierze – SŁUŻYMY. Dzisiejsza młodzież jest bardzo świadoma patriotycznie, do właściwego etosu wróciła także służba wojskowa i to także mam nadzieje będzie motywowało młodych ludzi do wstąpienia w nasze szeregi.

rozmawiał: kpt. Tomasz Kwiatkowski