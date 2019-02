Akcja antynarkotykowa żandarmów

We wrocławskim centrum szkolenia żandarmi przeprowadzili prewencyjną akcję antynarkotykową. Elewi dowiedzieli się o prawnych konsekwencjach posiadania i używania substancji psychotropowych. Mieli też okazję założyć alkogogle, dzięki którym przekonali się, jak alkohol wpływa na funkcjonowanie. W akcji wziął udział owczarek wyszkolony do poszukiwania narkotyków.

Akcja przeprowadzona przez Żandarmerię Wojskową wOśrodku Szkolenia Podstawowego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu była podzielona na dwa etapy. Pierwszy polegał na sprawdzeniu, czy na terenie pododdziału któryś z elewów nie ukrywa zakazanych substancji. Tu do akcji wkroczył specjalnie szkolony pies – Ina oraz jej przewodnik plutonowy Łukasz Zaskórski. Jak wyglądało przeszukiwanie pomieszczeń? – Ina przechodziła szybko wśród łóżek, momentami zatrzymując się przy metalowych szafkach. Wiedziała, co robi – opowiada plutonowy Zaskórski. – Gdyby gdzieś wyczuła chociaż niewielką ilość narkotyku, usiadłaby w tym miejscu, dając mi znać, że powinienem przeszukać daną szufladę, półkę czy łóżko – dodaje przewodnik.

Ina w Żandarmerii służy od ponad czterech lat. Gdy miała 18 miesięcy, przeszła półroczny trening w ośrodku szkolenia psów do zadań specjalnych w Celestynowie. Teraz potrafi znaleźć każdy rodzaj narkotyków czy dopalaczy. – Ma na swoim koncie kilka sukcesów. Wykryła już między innymi amfetaminę, metaamfetaminę i dopalacze – wymienia plutonowy. Ina zajmowała także czołowe miejsca podczas różnych zawodów organizowanych przez Żandarmerię.