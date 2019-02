cyber.mil.pl - rozwijamy zdolności Polski do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

Państwa UE mają odpowiednie kompetencje i możliwości, by odgrywać istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, podczas konferencji "CYBERSEC Brussels Leaders' Foresight 2019".

W środę, 20 lutego, wiceminister uczestniczył w debacie liderów Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. W spotkaniu, które odbyło się w Brukseli uczestniczyli także eksperci z administracji Unii Europejskiej (UE) i Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich i globalnych liderów branży IT.

Tomasz Zdzikot, wiceminister i pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz współautor resortowego programu cyber.mil.pl, wziął udział w dyskusji dotyczącej m. in. europejskiego przemysłu obronnego oraz przyszłości cyberbezpieczeństwa w UE. Wiceminister przedstawił założenia programu cyber.mil.pl, który został w tym roku uruchomiony w Ministerstwie Obrony Narodowej. – W lutym uruchomiliśmy program cyber.mil.pl, który kompleksowo rozwija zdolności Polski do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Chcemy wzmocnić każdy filar ekosystemu cyberbezpieczeństwa w MON. Musimy być otwarci. MON pierwszy raz uczestniczyło w jednym z największych hackathonów na świecie. Bezpośrednio po nim zgłosiło się do nas kilkadziesiąt osób chętnych do pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w MON - mówił sekretarz stanu w MON.