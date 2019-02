PKW Afganistan – posadzenie „Drzewa Niepodległości”

W swoim przemówieniu dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk dypl. Piotr Kriese odniósł się do historii przypominając, że po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. - Dęby to piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodkowie, najpierw marząc o niepodległości, a potem radując się z jej odzyskania w 1918 roku, w miastach, miasteczkach i wioskach sadzili dęby - jako znak narodowej pamięci i nadziei na długie wzrastanie. Nawiązujemy do tej pięknej tradycji i tak jak oni posadziliśmy to Drzewo Niepodległości. Życzymy naszej Rzeczypospolitej, żeby wzrastała i nabierała mocy, tak jak to wspaniałe drzewo. By rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw na arenie międzynarodowej. By jej rozwój wsparty był na silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji i tożsamości. Wierzymy, że posadzony dąb jako symbol długowieczności będzie przypominał nam tu, w Afganistanie, o Polsce i jej drodze do wolności. Aby drzewko wyrosło na potężne drzewo, trzeba o nie dbać, podlewać je i pielęgnować. W przeciwnym razie szybko uschnie. Podobnie jest z wolnością i niepodległością. Nie pielęgnując tych wartości, można je bardzo łatwo utracić, bo trzeba zawsze pamiętać, ze wolność nie jest dana na zawsze – powiedział dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Fundatorem pamiątkowej tablicy, która została poświęcona przez kapelana kontyngentu ks. kpt. Macieja, byli żołnierze i pracownicy PKW.

Tekst: kpt. mar. Daniel Mazur